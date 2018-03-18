Цитата: Гульнар:

ему 27 лет он то же не знает, только что спросил.

так откуда он будет помнить что было в бытность его 4 - 5 лет? В 1995 году улицу переименовали в Абая. Это вы должны помнить - если коренной кустанаец (или вы женщина? я не поняла: ник "Гульнар", а от имени мужчины сказано) ну или хотя бы с начала 1990-х годов проживали в городе.

вот даты для интереса: http://www.ng.kz/gazeta/126/hranit/?003



Цитата: Хохол:

Нехорошо за такую привычку , выработанную и отложенную на генном уровне , упрекать человека .

боже упаси кого-то упрекать))) Но при прочтении воспринимается, что ППС-ники это как некая "истина в последней инстанции". )))



[Исправлено: Алиса, 19.03.2018 - 23:47]