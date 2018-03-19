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Бывалый:
Я тебя не включал, ты сам включился.
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Бывалый:
Мне на твою морду пофиг.
Ой, кисо обиделось :)
Цитата:
Бывалый:
А он был, это негласный договор-то?
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Бывалый:
Его сломали в марте 14-го, и отнюдь не здесь, а на берегах Черного моря...
У тебя логика выключилась, или её сразу не было, лоялист ты наш плазменный?
Определись уже - его сразу не было, или его в 14-м году сломали?
А если вдруг сломали в Крыму, то при чём тут Суверенный и Независимый Казахстан?
Уж не намекаешь ли ты, что Казахстан не Независимый и не Суверенный, часом?
Нравится тебе это или нет, общественный договор существовал, и именно ему мы обязаны последними 20 годами мира и спокойствия в обществе.
Теперь его успешно ломают.
Включите логику и подумайте, к чему это приведёт.