Татьяна Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение... #6







Отправлено: - 21:29 А у меня сын 19 лет после серьезной операции, в советское время обязательно было санаторно-курортное лечение. А тут спросила, не положено, нет инвалидности. Только платно, а откуда брать деньги, итак все делали платно, все операции, лечение в России, здесь в Затоболовке не могли даже диагноз поставить, в России поставили, приехали домой, так не могли на прием записаться !!! А еще вчера на сходе какая-то Коновалова плакала, умиляясь затобольской медицине... Как противно....