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≡ 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом факте сегодня, 19 марта, на коллегии сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. Неиспользованными остались 144 путевки.
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§ drakon
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13560
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное родственников - не хватило?... ;-)
Профайл

Товарищ Ын
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У инвалидов выросли утраченные конечности и их сняли с инвалидности.
Вот и сэкономились мани

Василий Евсеевич.
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше область реабилитировала инвалидов 15 дней в году, а теперь по 10 дней. В 2015 году часть инвалидов не ездили на лечение, сказали денег нет.

Умник
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого наказали, уволили? Ау, аким!

Наталья.
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если человек обносился, но желает сохранить человеческий облик, то о каком лечении может быть речь? Кабинеты, чиновники, столы, компьютеры и телефоны, только позвонить и узнать как живет инвалид никто не удосужится.

Татьяна
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня сын 19 лет после серьезной операции, в советское время обязательно было санаторно-курортное лечение. А тут спросила, не положено, нет инвалидности. Только платно, а откуда брать деньги, итак все делали платно, все операции, лечение в России, здесь в Затоболовке не могли даже диагноз поставить, в России поставили, приехали домой, так не могли на прием записаться !!! А еще вчера на сходе какая-то Коновалова плакала, умиляясь затобольской медицине... Как противно....

ЮКА
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<<<<на местах некачественно формируется потребность>>>>>>>>

Реальные меры приняты? Или свалили на козлов отпущения, а на сэкономленные финансы построят Астане еще одну велосипедную дорожку.
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