Цитата: CHINOIS:

то лишь по той причине, что юридически СССР еще не распался:))))

Чел, мне тоже импонирует ВВП как руководитель, но СССР распался де факто. Люди не хотят жить как жили, вкус другой жизни уже получен. От хорошего отвыкать не хочется, хотя проблем море в том числе и из-за распада СССР и самого устройства связей производств, отраслей республик как "подарок" от коммунизма. Ты смотри не на форму, а содержание. У Путина ведь с первой женой не все ладно получилось, они расстались по-любовно, по-человечески без рисования идеальной пары ни для нас ни для самообмана. Союзное (ЕАЭС, ТС) государство - это уже форма участия. Зачем придумывать или возвращать старую кабалу отмершего коммунизма?