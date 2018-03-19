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§ NG.kz
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действующий президент России Владимир Путин после подсчета 98,04% избирательных бюллетеней получил поддержку 76,63% избирателей (54,5 млн человек). Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России.
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Бывалый
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
ты даже не гражданин России..
Третьяк

ему по ходу его уже дали
в окопах.
прикарманил небось паспорт павшего, да фотку переклеил
бывает...
не пропадать же добру )))

§ КГСПС
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Те кто голосует,не решают ни чего,всё решают те, кто считает голоса!

Этот принцип на все 100 действует и в Казахстане.
Профайл

пэтриот
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно кто его поздравит, вот ,,где собака порылась,, ?
Интрига так сказать ! (Наш точно , друзья навек. У друг-друга опыт перенимают)

дуремар
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
то лишь по той причине, что юридически СССР еще не распался:))))

Чел, мне тоже импонирует ВВП как руководитель, но СССР распался де факто. Люди не хотят жить как жили, вкус другой жизни уже получен. От хорошего отвыкать не хочется, хотя проблем море в том числе и из-за распада СССР и самого устройства связей производств, отраслей республик как "подарок" от коммунизма. Ты смотри не на форму, а содержание. У Путина ведь с первой женой не все ладно получилось, они расстались по-любовно, по-человечески без рисования идеальной пары ни для нас ни для самообмана. Союзное (ЕАЭС, ТС) государство - это уже форма участия. Зачем придумывать или возвращать старую кабалу отмершего коммунизма?

моль
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем надо было проводить эти выборы?
Ясно,кто победит.Почему 76%, а не 96%?

§ 112
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
ему по ходу его уже дали

После полутора условных?
Ну там еще вилами по воде писано, вроде он всех сдал, с кем "работал", но как слышал, он до сих пор "казах"..
Так что скорее его слова, что он голосует за Путина, просто ложь для простаков..
Профайл

аргентинец
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите, почему вы пришли?
— А, тупо поржать

— А голосовали за Путина?
— Естественно
— А почему?
— А, тупо поржать

безумец
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
больше половины не голосовало,осталось занести все списки голосовавших в компьютер каждого участка в течении 2-3 месяцев ,и будут готовы списки оппозиции на ссылку в вечную мерзлоту,,как намекнул Жириновский - границы государства еще не определены,,
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