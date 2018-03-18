Цитата: Добринцофф:

Когда доллар был по 150 и за одну ночь вдруг стал стоить 180

При чём здесь доллар и вера в него , эт совсем другая история . Затоболовка это спутник Костаная , пока в Костанае всё пучком , он развивается , расширяется и процветает , его спутники то же будут это делать . Цитата: Добринцофф:

А город призрак Детройт в самой развитой стране мира,мог ли кто нибудь предположить ,что он опустеет?

Щас все заТобыльцы прочитав твоё сравнение Затоболовки с Детройтом принялись писать петицию о недопустимости опустошения Затоболовки в Казахстане , приводя в пример Детройта в Америке . Не волнуйся , как только цены на дома опустятся и станут более менее доступными , колхозники с полуразрушенных деревень с радостью и оперативно пополнят ряды выбывших жителей Затоболовки . Ты ведь в этом не сомневаешься ? Да и гаратские , которые на съёмных скитаются , то же выбрали бы пригород для проживания (работая в городе) , будь у вас цены не такие кусачие .