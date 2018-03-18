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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
хочет работать он везде устроится и найдёт себе применение,не так ли?

Нет, не совсем.
Во первых его однокашки, его круг общения, начиная с 5ти лет..
Мне например с Узкой, просто повезло, там все дети простых рабочих были.
Он общался среди пасанят, ставших со временем ну очень большими людьми и сейчас сидящими в больших кабинетах..
Увези его родители в лет 6 в село Кодское Россия, где мой братан, добился бы он без определенного круга общения того, кем сегодня стал?
Сейчас конечно легко говорить, он уже самостоятелен и самодостаточен, может и в Америке открыть что нибудь..
Но вот тогда, перевези его в село Кодское, максимум тут и максимум там, это были бы два разных понятия в бизнесе..
Конечно добился бы, но того ли?
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Хохол
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Когда доллар был по 150 и за одну ночь вдруг стал стоить 180

При чём здесь доллар и вера в него , эт совсем другая история . Затоболовка это спутник Костаная , пока в Костанае всё пучком , он развивается , расширяется и процветает , его спутники то же будут это делать . Цитата:
Добринцофф:
А город призрак Детройт в самой развитой стране мира,мог ли кто нибудь предположить ,что он опустеет?

Щас все заТобыльцы прочитав твоё сравнение Затоболовки с Детройтом принялись писать петицию о недопустимости опустошения Затоболовки в Казахстане , приводя в пример Детройта в Америке . Не волнуйся , как только цены на дома опустятся и станут более менее доступными , колхозники с полуразрушенных деревень с радостью и оперативно пополнят ряды выбывших жителей Затоболовки . Ты ведь в этом не сомневаешься ? Да и гаратские , которые на съёмных скитаются , то же выбрали бы пригород для проживания (работая в городе) , будь у вас цены не такие кусачие .

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город маленький, тем более кто старого образца, ктоначинал в начале 90х свою карьеру, все знают друг друга очень хорошо..
Ты думаю тоже знаешь кто и с кем заобщался тогда, а кто с кем с детства и как та не то что дружба, банальное общение помогло в жизни?
Там ведь многого и не надо, где то закрыть глаза попросить, где то выудить миллионный долларовый кредит под малый процент под сарай на Беркуте, где то "провернуть" сделку с нужными людьми, которых знаешь..
А где то кто то тебя защитит от грабительского рэкета в 90х, и потом уже от рейдерства госчиновников в наше время..
Это называется Уважение, знакомство, блат, коррупция, все подходит для этого..
Но это действует среди лиц определенного круга.
Не будь он там и уедь в село Кодское в 6 лет, ничего бы не было и круг общения у него в Кодском был бы совершенно другим..
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Еlhan
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 21:09
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Петя:
только условие было у инвесторов, что землю я сам в аренду оформлю, жалко банк не одобрил кредит, поэтому все сорвалось. Короче тоже прошляпил это дело. Теперь жду другого шанса.

Чтобы ждать Шанса, для того одного желания очень мало, чтобы он к тебе пришел.
Он приходит всегда внезапно и всегда так сказать не вовремя, когда у тебя планы совершенно другие и ты не обращаешь внимания на него, на миллионы, которые он принесет, а гонишься тупо за копейками, довольствуясь выражением что лучше синица в руках, здесь и сейчас..
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все умные стали..
Миллионеры..
- Ой, да лучше бы я уехал в 10 лет отсюда!
Ну что же не уехали и до сих пор держитесь тут?
Ведь понимаете что там, уедь вы раньше, ничего бы не добились, в основе своей..
Сейчас, накопив богатства, конечно можно уезжать в абсолютно любую страну и это нужно в определенной мере, подстраховаться, положить как говорится свои яйца в две корзины, а у кого они большие, то и в три..
Но вот это "бы", смешно от них слышать и хочется парировать, а кем Бы ты там сейчас был..
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§ Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5911
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Не волнуйся , как только цены на дома опустятся и станут более менее доступными , колхозники с полуразрушенных деревень с радостью и оперативно пополнят ряды выбывших жителей Затоболовки . Ты ведь в этом не сомневаешься ?

Ну и ?Полупустой сосуд просто перельется в другое место,фактически людей то больше не станет.
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§ Алиса
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4030
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
за проспект Сверлова так говорил. И где сейчас пр.Сверлова?

правильно - не было такого проспекта, потому и не называют. Был проспект СверДлова. А вообще его улицей Комсомольской нередко называли. Патамушта!
Я до сих пор могу (и буду) назвать и Кирова, и Калинина, и Тарана, и Герцена, и Советскую, и Повстанческую и т.д... и меня в разы быстрее понимают, чем я буду ломать мозги и вспоминать новый бред, а потом еще и по кругу объяснять где эта улица, где этот дом.
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Народный контроль
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 21:32
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у нас следующим попадёт под переименование? Делаем ставки господа!

Товарищ Ын
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буду продолжать называть Затобольск Затобольском.

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Полупустой сосуд просто перельется в другое место,фактически людей то больше не станет.

Я тоже так думал, когда начинали только Жану калу, потом Арман, точечные в каждом районе, сейчас Аэропорт..
У меня в Костанае на двух хатах клиентики живут и копят на квартиры, постоянно..
Кто то покупает и уходит, кто то идет обратно в дом мамы с женой на поклон..
Но клиентиков валом, кто у меня снимет по 50 и по 55 однушки..
Объявлений хватает ставить на два часа, даже ночью или ранним утром, потом отключаешь, потому что ощущения, звонит весь город..
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Буду продолжать называть Затобольск Затобольском.

Тебе это кто то уже запрещает делать??
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§ Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5911
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я тоже так думал, когда начинали только Жану калу, потом Арман, точечные в каждом районе, сейчас Аэропорт..
У меня в Костанае на двух хатах клиентики живут и копят на квартиры, постоянно..
Кто то покупает и уходит, кто то идет обратно в дом мамы с женой на поклон..
Но клиентиков валом

ну это как раз то о чём я говорю,деревни развалили,люди едут в город,здесь хоть какая то работа и з\п,поэтому и спрос такой.
В деревнях пустота и разруха.
Цитата:
Хохол:
колхозники с полуразрушенных деревень с радостью и оперативно пополнят ряды

Вот Хохол то же самое говорит.
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10290
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
как раз то о чём я говорю,деревни развалили,люди едут в город,здесь хоть какая то работа и з\п,поэтому и спрос такой.
В деревнях пустота и разруха.

Ну никто уже не хочет там жить.
Я всех своих с кем жил и кто боле менее, всех практически 15 человек перевез сюда.
Сейчас у них семьи, недавно одни третьего родили..
То есть с одного уже получилось 5 штук..
И с этих детишек еще 15 получится..
Хотя одну отправят в Россию учиться, посмотрим что выйдет..
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