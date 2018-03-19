Цитата: Zanoza:

Если есть желание, и не жалко времени,

ну раз уж затронули тему посещений поликлиник, то - обрадую вас или нет))) - завтра утречком иду сама в свою (четвертый раз за 3 недели) ))))

Цитата: Zanoza:

А выражения "не надо сказки рассказывать"

вы что-то оскорбительное увидели в этом достаточно распространенном выражении? Я не вижу ничего подобного.

По-моему(надеюсь, не ошибаюсь): на форуме уже все давно в процессе общений (порой бурных) всё расставили на свои места. Когда-то типа "грызлись" - свое "место" занимали, себя показывали, амбиции проявляли)))). Но со временем все "познакомились", "притерлись", узнали характер и "тараканы" друг друга. Даже Простыня со временем изменился - за что и я малость изменила отношение к нему в положительную сторону (я без иронии).

Вы сами сказали сейчас Цитата: Zanoza: В общении с людьми мне не знакомыми, считаю важным услышать а согласиться или нет - только моё дело. У вас такое восприятие, такая позиция - по ним вы и живёте.

У меня иное: я пишу свою позицию, свое мнение. Естественно, оно не всем будет нравится, но я и не пишу чтобы кому-то нравилось. Это мое мнение, мое видение - не более того. У кого-то еще третье восприятие и т.п.

Тут по большей части взрослые общаются - перевоспитывать нет смысла. Каждый если он понимает -перестроится и перевоспитается)))) Хотя порой залетные бывают - разовые или же курлыкунцы. Но это отдельная тема, отдельные особи.

Думаю, местное общение стоит воспринимать без каких-либо "обид" и перевоспитываний! Это форум!))) Мы тут все на равных)))



[Исправлено: Алиса, 19.03.2018 - 22:07]