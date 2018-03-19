Алиса Re: Про поликлиники и инвалидов #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4027

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:33 Цитата: Zanoza:

К участковому можно попасть только пройдя кабинет доврачебного приёма

Не надо сказки рассказывать!!! Врачи вполне адекватно реагируют. Пример на себе: в этом году (буквально с недели 1,5 назад) впервые обратилась к терапевту. Никто меня ни в какие доврачебные кабинеты не гнал. Приняли-выслушали - приняли ряд мер. ДА, мне сказано было что надо пройти скрининг (в этом году, кстати, там "новинки"), но в силу ряда причин я его могу проходить в период когда буду более свободна - это не очень скоро. Те же доврачебные кабинеты (обязательные ежегодные) также будут пройдены в свободное время. Никто не выставил за дверь. Просто надо уважать работу терапевта. С них немало требуют, потому они с нас требуют. Если я прихожу и хочу хорошего отношения, то и я соответственно выполняю то, что от меня требуется. Другое дело, если человек скачет от врача к врачу, в разные поликлиники и т.д. и т.п. У меня лично в этом плане как-то стабильно: врач мне доверяет (от слова - "верит") и я свои обещания исполняю! И живем мы с ним "дружно" уже немало лет!!! - а это, на мой взгляд, очень важно! Бегать по новым терапевтам и заново рассказывать историю своих болячек как-то нет желания! Меня ОЧЕНЬ устраивает мой!!!