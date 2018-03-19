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Народный контроль:
Вам для повышения вашей образованности скажу, ФОМС, распространяется и на частные клиники!
Да ладно!!! Идите в частный кабинет со ссылкой на страхование!!! Во времена предыдущего негативного опыта с предыдущим фондом, мне после операции, предъявляющей полис, вместо помощи, медсестстра сказала: за полис, я могу вам только шов зелёнкой помазать!!! Не надо тут лечить мою образованность!
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Алиса:
Не надо сказки рассказывать!
Да, что ж такое -то??)))) Может мы в разные поликлиники ходим??? У нас вообще нет участкового терапевта, есть ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. Под его кабинетом - пол- большой улицы города ждёт очереди)))Цитата:
Алиса:
врач мне доверяет (от слова - "верит")
Не могу представить... в каком случае можно отношения врач-больной охарактеризовать такими словами..
Цитата:
Алиса:
И живем мы с ним "дружно" уже немало лет
Я своему врачу тоже войну не объявляла. Он, вообще ко мне домой приходит.... Вот, нет времени у меня в очереди сидеть!!))))) Но это - частный случай!