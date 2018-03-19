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§ NG.kz
Про поликлиники и инвалидов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня позвонил в регистратуру поликлиники для того,чтобы записаться к врачу-специалисту у которого я стою на учете и имею по заболеванию инвалидность.

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§ Алиса
Re: Про поликлиники и инвалидов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4027
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К терапевту дают обычно дополнительные талоны.
Если действительно так горит могли быть и понастойчивее!
А то что попасть к специалисту через терапевта - не первый год практикуется.
Если вы на инвалидности, то явно не раз в год обращаетесь к врачу, а значит должны знать.
Мне 1-2 раза в год приходится обращаться к врачу и то в курсе.
Профайл

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы лечиться сейчас в поликлинике, нужно быть абсолютно здоровым человеком. Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке. Поэтому, здоровый очень скоро становится совершено больным. Замкнутый круг получается.

Бывалый
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А доживу ли я до следующей недели,если мне нужно лечение уже сегодня?

Для экстренных состояний есть 103 - скорая медицинская помощь.
А коль вам надо на запись к линейному врачу - значит вам не горит, ждите.

Народный контроль
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке.

Лечитесь в платных лечебницах! А в бесплатных по всему миру такой бардак! Как говорила Ма́ргарет Хи́льда Тэ́тчер, бароне́сса Тэ́тчер в Англии ответила на вопрос Б. Ельцина о качестве медицины что бесплатная медицина и в Англии такая же. Любите халяву,любите и саночки возить!

пэтриот
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza
Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке.

Попал экстренно с подозрением на перелом , медсестра без очереди хотела меня на рентген - чуть второй перелом не получил. Страшная очередь , особенно молодые мамы! Инстинкт блин

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Лечитесь в платных лечебницах!

Только там я и лечусь! И вам желаю того же. Но почему ж я тогда должна платить взносы в ФОМС??? Для того, что бы вы лечились?
Цитата:
Народный контроль:
Любите халяву,любите и саночки возить!

Вообще "не в струю" :lol: :lol: Ваши саночки что-ли :-x ?Цитата:
Народный контроль:
Как говорила Ма́ргарет Хи́льда Тэ́тчер, бароне́сса Тэ́тчер в Англии ответила на вопрос Б. Ельцина о качестве медицины что бесплатная медицина и в Англии такая же.

Цитату и источник, пожалуйста. Потому как не верю я вам.

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Для экстренных состояний есть 103 - скорая медицинская помощь.

А вы в курсе, что врач "неотложки", оказав первую экстренную помощь, отправляет В ПОЛИКЛИНИКУ за больничным? :lol: :lol: И тут, больного человека ожидают все круги ада, начиная с полной профанации, называемой "скринингом"??? И по-фигу, что вы на ногах стоять не можете. К участковому можно попасть только пройдя кабинет доврачебного приёма :lol: :lol:

Бывалый
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
А вы в курсе, что врач "неотложки", оказав первую экстренную помощь, отправляет В ПОЛИКЛИНИКУ за больничным?

А вы в курсе, что врач "неотложки" при состояниях, угрожающих жизни и здоровью с точки зрения медицины, а не ваших личных страхов и ощущений, тут же вас отвезет с мигалкой в больницу для госпитализации?
А если он этого не сделал, значит нет показаний, спите спокойно и не считайте себя умнее того, кто за день сотню таких как вы отсматривает и так каждый день...

§ сайлау курманов
Re: Про поликлиники и инвалидов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2647
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.03.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все зависит от состояния больного , вам обратиться в приемный покой где вас осмотрит дежурный терапевт который выдаст свое заключение ,
Профайл Посетить вебсайт

Народный контроль
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Но почему ж я тогда должна платить взносы в ФОМС???

Вам для повышения вашей образованности скажу, ФОМС, распространяется и на частные клиники! Изучайте матчасть!

§ Алиса
Re: Про поликлиники и инвалидов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4027
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
К участковому можно попасть только пройдя кабинет доврачебного приёма

Не надо сказки рассказывать!!! Врачи вполне адекватно реагируют. Пример на себе: в этом году (буквально с недели 1,5 назад) впервые обратилась к терапевту. Никто меня ни в какие доврачебные кабинеты не гнал. Приняли-выслушали - приняли ряд мер. ДА, мне сказано было что надо пройти скрининг (в этом году, кстати, там "новинки"), но в силу ряда причин я его могу проходить в период когда буду более свободна - это не очень скоро. Те же доврачебные кабинеты (обязательные ежегодные) также будут пройдены в свободное время. Никто не выставил за дверь. Просто надо уважать работу терапевта. С них немало требуют, потому они с нас требуют. Если я прихожу и хочу хорошего отношения, то и я соответственно выполняю то, что от меня требуется. Другое дело, если человек скачет от врача к врачу, в разные поликлиники и т.д. и т.п. У меня лично в этом плане как-то стабильно: врач мне доверяет (от слова - "верит") и я свои обещания исполняю! И живем мы с ним "дружно" уже немало лет!!! - а это, на мой взгляд, очень важно! Бегать по новым терапевтам и заново рассказывать историю своих болячек как-то нет желания! Меня ОЧЕНЬ устраивает мой!!!
Профайл

григ
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жил 3 года в Израиле по контракту. там в очередях можно месяц сидеть чтобы попасть на прием. Очереди везде. 1й вызов скорая приедет, 2й уже платно. Цон как у нас нет, ни где талончики не предусмотрены. Обслуживание отстой...так что не плачтесь, а смейтесь долго и радостно.

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Вам для повышения вашей образованности скажу, ФОМС, распространяется и на частные клиники!

Да ладно!!! Идите в частный кабинет со ссылкой на страхование!!! Во времена предыдущего негативного опыта с предыдущим фондом, мне после операции, предъявляющей полис, вместо помощи, медсестстра сказала: за полис, я могу вам только шов зелёнкой помазать!!! Не надо тут лечить мою образованность!
Цитата:
Алиса:
Не надо сказки рассказывать!

Да, что ж такое -то??)))) Может мы в разные поликлиники ходим??? У нас вообще нет участкового терапевта, есть ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. Под его кабинетом - пол- большой улицы города ждёт очереди)))Цитата:
Алиса:
врач мне доверяет (от слова - "верит")

Не могу представить... в каком случае можно отношения врач-больной охарактеризовать такими словами..
Цитата:
Алиса:
И живем мы с ним "дружно" уже немало лет

Я своему врачу тоже войну не объявляла. Он, вообще ко мне домой приходит.... Вот, нет времени у меня в очереди сидеть!!))))) Но это - частный случай!
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