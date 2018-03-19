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≡ 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение инвалидов, не сумели освоить в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом факте сегодня, 19 марта, на коллегии сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. Неиспользованными остались 144 путевки.
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§ drakon
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13560
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное родственников - не хватило?... ;-)
Профайл

Товарищ Ын
Re: 15 млн тенге, предназначенных на санаторно-курортное лечение...




Отправлено: 19.03.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У инвалидов выросли утраченные конечности и их сняли с инвалидности.
Вот и сэкономились мани
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