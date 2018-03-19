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§ NG.kz
На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Советник-посланник Посольства РФ в РК Александр МУСИЕНКО сообщил, что всего в Казахстане на 17 избирательных участках к избирательным урнам пришли 15 929 человек. Результаты голосования переданы в Центральную избирательную комиссию РФ.
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§ CHINOIS
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 13:40
Комментарий удален модератором.
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* Валентин
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С фейсбука:

Denis Krivosheyev
6 ч · Астана ·

Интернет пестрит постами полными ненависти к России. Очереди для голосования около консульств и посольства стали предметом оскорбления и ненависти. Людей, стоящих в этих очередях, призывают проверить на двойное гражданство, требуют уволить с работы, если у них красный паспорт, оскорбляют, при этом самое безобидное определение - "вата". Звучат призывы выслать всех, даже тех, у кого только казахстанское гражданство. Агенты Путина, так кажется сейчас называют всех русских на севере Казахстана.

Рассуждения агрессивно настроенной части сети все чаще о том, что Путин приведет Россию к краху, а значит Казахстан станет свободным.

Я думаю, что от более агрессивных высказываний сеть удерживают закон о разжигании межнациональной розни и готовность государства репрессировать по данным статьям.

Я родился в Казахстане, как и моя мама, а бабушка с малолетства жила здесь и умерла. Но я всё отчётливее понимаю, что нам здесь уже не рады, точнее нас уже не хотят здесь видеть. Мы, как надоевшие гости, которым все намекают, а мы все не понимаем. Даже несмотря на то, что таких как я здесь не менее 4 миллионов, которые ни на что не претендуют, никуда не вмешиваются, ничего не просят, для которых Казахстан - Родина, мы все равно раздражаем.

Несколько лет назад, когда выступали против создания Евразийского союза, главным аргументом против интеграции были возможные политические и экономические риски, связанные с Россией и ее внешней политикой для Казахстана. Тогда я говорил, что Россия вступает в агрессивную стадию ремиссии, когда бывшая империя старательно восстанавливает утраченные позиции. Это естественно, это нормально, но это, разумеется, не нравится ни естественным соперникам, ни освободившимся окраинам. При этом все, кто находится в орбите, попадают в турбулентность. В результате потрясений под удар попадет вся русская диаспора, потому как в этой цивилизации народ от государства отделять не умеют, все считаются подданными. Так и произошло.

Выборы 2018 года в России - это Рубикон, после которого лично мне уже не по себе! Я сейчас часто думаю вот о чем. Один мой друг с периодичностью видел один и тот же сон, к сожалению, друга уже нет, а вот сон, судя по всему, оказывается пророческим. Он видел людей, которые живой колонной идут в Петропавловске по улице Сутюшева, сейчас не знаю, как называется, идут с нехитрыми пожитками по направлению к мосту через Ишим и дальше в сторону Омска. Там недалеко, пара дней пешком, и российская граница.

Это конечно гипертрофированное представление, сон, да и человека уж нет лет как десять, но отношение к русским в Казахстане не становится лучше. Нам все время говорят, чтобы мы ни во что не лезли, ни на что не претендовали, я сам говорил, что русский вопрос решится сам собой, со временем, те, кто могут, уедут, старики уйдут, и на этом все закончится, но, видимо, так складывается ситуация, что ждать уже никто не хочет.

Думаю, написать письмо Путину, напомнить ему, что от его решений зависят не только те, кто живёт в России, но и те, кто волею судеб далеко от нее. Оставшиеся в полном одиночестве, свои среди чужих и чужие среди своих. Миллионы, балансирующие на лезвии бритвы.
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* КГСПС
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 471
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://ok.ru/video/46859640
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Бывалый
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
ни на что не претендуют, никуда не вмешиваются, ничего не просят

Вот это сильно доставило...
Покажите этому чуваку ветку с комментами к статье про переименование Затобольска и к статье Денисова про ономастику...
Пусть у него глаза откроются, а то он по ходу слепой...

Бывалый
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
https :// ok.ru/video/46859640

В сети неоднократно встречались деб..., ой - странные товарищи, на полном сурьезе считающие что военный марш должен стать гимном России /*рука-лицо*/...
То есть там людям настолько крымнаш в голову ударил, что они полагают что гимном должна быть музыкальная композиция, рождающая в душе агрессию, а не призывающая к созидательной жизни...

Хохол
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Думаю, написать письмо Путину, напомнить ему, что от его решений зависят не только те, кто живёт в России,

Некогда ему , он щас с новой силой начнёт всем кузькину мать показывать . Заниматься своим народом , на своей территории ему не досуг , а тут ещё из-за бугра соотечественники рассчитывают , что царь услышит , царь поможет . Тут Сирия и её народ в опасности , Украина вот-вот окажется в стане врага , ракеты с ядерными двигателями нужно наштамповать , да много чего ещё , а Денисы Кривошеевы и Валентины своими челобитными царя от дел государственной важности отвлечь хотят и даже осмелиться что то ему напомнить . Берите пример с людей из глубинок России , не рассчитывая на улучшение и зная что их не будет , упорно и постоянно голосуют за Путина .

пэтриот
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин
Очереди для голосования около консульств и посольства стали предметом оскорбления и ненависти. Людей, стоящих в этих очередях, призывают проверить на двойное гражданство, требуют уволить с работы, если у них красный паспорт, оскорбляют, при этом самое безобидное определение - "вата".

Это и не удивительно после Украины , с братьями не смогли ужиться . Все уже наслышаны- ихтамнет , военторг, шахтерытрактористы,отпускники. MH-17 вообще дикость , такого вранья только у Гебельса не было.
,,Тот кто обещает поднять с колен , в итоге ставит на четвереньки,, !(кто-то правдивый сказал)

* 112
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Думаю, написать письмо Путину, н

Ты уже за 12 лет столько жаловался Путину на Казахстан и что?
Что ты хочешь чтобы он тебе что то как то там сделал?
Профайл

* 112
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах..
Это мысль не Валентина?
Господи, привык по интернету собирать чужие слова, сам то что, прямо в глаза под своим именем не хочешь лезть, то есть заниматься провокациями ой как хорошо..
Своих мыслей полагаю нет и не будет..
Профайл

* Валентин
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Валентин:
ни на что не претендуют, никуда не вмешиваются, ничего не просят

Вот это сильно доставило...
Покажите этому чуваку ветку с комментами к статье про переименование Затобольска и к статье Денисова про ономастику...
Пусть у него глаза откроются, а то он по ходу слепой...


Ты привычно включил тупого?
Не боишься, что маска намертво приросла к морде за эти годы, нет?

Автор пишет про сложившийся негласный общественный договор: сохранение status quo в ряде важных вопросов для населения, в обмен на лояльность к действующей власти и невмешательство в политическую и общественную жизнь.

Вот этот несуществующий официально общественный договор успешно проработал примерно 20 лет, обеспечив тот самый пропиаренный мир и согласие в обществе. И теперь его в одностороннем порядке ломают, переделывая в интересах одной из сторон.

Отсюда и происходит возмущение, принимающее самые разные формы.

Населению нужно этому радоваться?
Ну, разве что откровенным идиотам и дегенератам, с обеих, замечу, сторон.
Профайл

* Валентин
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи, привык по интернету собирать чужие слова, сам то что, прямо в глаза под своим именем не хочешь лезть, то есть заниматься провокациями ой как хорошо..
Своих мыслей полагаю нет и не будет..


Унылый и скучный ты, Мереке Заканович, до зевоты.

Бывалый вон хоть нагнетает и передёргивает поинтереснее, хотя от неустанной работы уже тоже затёрся, потускнел и повторяется всё чаще.
Профайл

Товарищ Ын
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выборах президента Российской Федерации в Костанае проголосовали 938 человек

И все они проголосовали за Путина. Молодцы!
А интересно за кого бы голосовали бы Заканыч и Бывалый, если бы были гражданинами России? :-)

Хохол
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Автор пишет про сложившийся негласный общественный договор: сохранение status quo в ряде важных вопросов для населения, в обмен на лояльность к действующей власти и невмешательство в политическую и общественную жизнь.

Чёт я не совсем понял Уважаемого Валентина , кто с кем договорился ? И почему какой то негласный договор , нельзя расторгнуть ? Это клятва какая то что ли , которую кто то дал только Валентину и только он в курсе поэтому ? Непонятно .

Бывалый
Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае...




Отправлено: 19.03.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты привычно включил тупого?

Я тебя не включал, ты сам включился.
Цитата:
Валентин:
Не боишься, что маска намертво приросла к морде за эти годы, нет?

Мне на твою морду пофиг.
Цитата:
Валентин:
Автор пишет про сложившийся негласный общественный договор: сохранение status quo в ряде важных вопросов для населения, в обмен на лояльность к действующей власти и невмешательство в политическую и общественную жизнь.

А он был, это негласный договор-то?
Тебе приснилось.
Никакого сохранения статус-кво и никакого обмена никому не обещалось и даже не намекалось на это.
Цитата:
Валентин:
И теперь его в одностороннем порядке ломают, переделывая в интересах одной из сторон

Его сломали в марте 14-го, и отнюдь не здесь, а на берегах Черного моря...
ты не там и не в том корни ищешь, пытаясь натянуть нравящуюся тебе сову на глобус.
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