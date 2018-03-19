Валентин Re: На выборах президента Российской Федерации в Костанае... #2





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Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:00 С фейсбука:



Denis Krivosheyev

6 ч · Астана ·



Интернет пестрит постами полными ненависти к России. Очереди для голосования около консульств и посольства стали предметом оскорбления и ненависти. Людей, стоящих в этих очередях, призывают проверить на двойное гражданство, требуют уволить с работы, если у них красный паспорт, оскорбляют, при этом самое безобидное определение - "вата". Звучат призывы выслать всех, даже тех, у кого только казахстанское гражданство. Агенты Путина, так кажется сейчас называют всех русских на севере Казахстана.



Рассуждения агрессивно настроенной части сети все чаще о том, что Путин приведет Россию к краху, а значит Казахстан станет свободным.



Я думаю, что от более агрессивных высказываний сеть удерживают закон о разжигании межнациональной розни и готовность государства репрессировать по данным статьям.



Я родился в Казахстане, как и моя мама, а бабушка с малолетства жила здесь и умерла. Но я всё отчётливее понимаю, что нам здесь уже не рады, точнее нас уже не хотят здесь видеть. Мы, как надоевшие гости, которым все намекают, а мы все не понимаем. Даже несмотря на то, что таких как я здесь не менее 4 миллионов, которые ни на что не претендуют, никуда не вмешиваются, ничего не просят, для которых Казахстан - Родина, мы все равно раздражаем.



Несколько лет назад, когда выступали против создания Евразийского союза, главным аргументом против интеграции были возможные политические и экономические риски, связанные с Россией и ее внешней политикой для Казахстана. Тогда я говорил, что Россия вступает в агрессивную стадию ремиссии, когда бывшая империя старательно восстанавливает утраченные позиции. Это естественно, это нормально, но это, разумеется, не нравится ни естественным соперникам, ни освободившимся окраинам. При этом все, кто находится в орбите, попадают в турбулентность. В результате потрясений под удар попадет вся русская диаспора, потому как в этой цивилизации народ от государства отделять не умеют, все считаются подданными. Так и произошло.



Выборы 2018 года в России - это Рубикон, после которого лично мне уже не по себе! Я сейчас часто думаю вот о чем. Один мой друг с периодичностью видел один и тот же сон, к сожалению, друга уже нет, а вот сон, судя по всему, оказывается пророческим. Он видел людей, которые живой колонной идут в Петропавловске по улице Сутюшева, сейчас не знаю, как называется, идут с нехитрыми пожитками по направлению к мосту через Ишим и дальше в сторону Омска. Там недалеко, пара дней пешком, и российская граница.



Это конечно гипертрофированное представление, сон, да и человека уж нет лет как десять, но отношение к русским в Казахстане не становится лучше. Нам все время говорят, чтобы мы ни во что не лезли, ни на что не претендовали, я сам говорил, что русский вопрос решится сам собой, со временем, те, кто могут, уедут, старики уйдут, и на этом все закончится, но, видимо, так складывается ситуация, что ждать уже никто не хочет.



Думаю, написать письмо Путину, напомнить ему, что от его решений зависят не только те, кто живёт в России, но и те, кто волею судеб далеко от нее. Оставшиеся в полном одиночестве, свои среди чужих и чужие среди своих. Миллионы, балансирующие на лезвии бритвы.