Цитата: Добринцофф:

о была первая волна,сейчас то конечно жизнь другая и просто так сломя голову никто уезжать не будет,я вот то же до последних событий как то и не думал,планы строил ,а теперь чё

На твоем месте я бы оставил тут бизнес и на доходы с него жил бы где нибудь припеваючи в Санкт Петербурге..

Мне так самому предлагали сколько, вплоть до Турции и Египта..

Можно в Индию уехать и жить там..

Европа как вариант, но тенге ослаб очень..