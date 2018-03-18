/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 15 из 16«1...13141516»
§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
Читать новость

* 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
останется только 12000,ч

Они там что, не способные к деторождению останутся одни?
Не будут замуш выходить и жениться?
Профайл

* Валентин
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Живя в сытости, комфорте и достатке никто постоянное место жительства менять не будет


Это, замечу, для большинства уехавших - не так.
Профайл

* Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5906
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они там что, не способные к деторождению останутся одни?
Не будут замуш выходить и жениться?

Быстро только кошки родятся.
Профайл

* Валентин
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Быстро только кошки родятся.


Это что же, уехавших взрослых людей с образованием и опытом - так просто не заменить, что ли?!
Профайл

* Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5906
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это что же, уехавших взрослых людей с образованием и опытом - так просто не заменить, что ли?!

Ну механизаторов с юга привезут,чё же зря город создавали.
Профайл

Хохол
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но если половина из них русские уедут то останется только 12000,что явно недостаточно для городского статуса

Что ты в самом деле здесь нафантазировал . Половина как они сами грозят уедет , а их дома останутся пустыми ? Уже по уезжали и чё , хоть один заброшенный дом есть ? Наоборот только посёлок расширяется , потому что проблема с жильём , да ещё цены на существующее жильё явно не поселковые (несмотря на то , что все грозятся свалить) , в городе Рудном и то дешевле . Одни уедут , другие приедут и на их место работы и в их жильё , природа не терпит пустоты .

* Валентин
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7337
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 19.03.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну механизаторов с юга привезут,чё же зря город создавали.


Да там говорят тоже не так всё просто - избыточное население есть, а профильных специалистов нехватка.
Профайл

Народный контроль
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 19:22
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Быстро только кошки родятся

Ну..
Они сразу же все скопом не сорвутся..
Если и так, то с удовольствием прикуплю домик в районе 2х миллионов..
Тем более у меня родичи размножаются и их много еще, кто хочет в город однако..
Смотрел как то, 40 тысяч бакинскими боле менее..
Вот интересно, все 12 тысяч завтра уедут, цена спадет до двух лимонов как в Рудном однушка?
Или наоборот, узнав что это город, подорожают?
Профайл

* Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5906
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Что ты в самом деле здесь нафантазировал . Половина как они сами грозят уедет , а их дома останутся пустыми ?

Дома пустые уже были,я сам в такой двухэтажке жил в которой из 8 квартир только 2 жилые были.
Это была первая волна,сейчас то конечно жизнь другая и просто так сломя голову никто уезжать не будет,я вот то же до последних событий как то и не думал,планы строил ,а теперь чё то уже желания нет, что либо новое здесь начинать.
Профайл

* 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще мне Мичурино больше нравится, смотрел там, дорого тоже..
Хотел там осесть..
Город близко и все такое..
Просто с септиками там чего то не понял, нет центральной канализации что ли..
Профайл

Сергей
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-ый, меня поражают ваши воображаемые вами же возможности!!! Возомнили себя психологом и вычислителем!!! Аж смешно!!!! Хоть одно доказательство, что здесь россияне, в студию!!! Если нету, тогда нечего пустозвонить!!! У вас точно какая-то фобия, вам везде мерещатся россияне!!!

Алёна
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо на личности. Прочитала комментарии типо не нравится уезжайте туда где нравится. Вот и написала, уедем, раз так часто просят нас об этом. Уедем, вам то ехать некуда. Вам с этим " выборным" переименованием жить. А если в общем, люблю Казахстан, люблю казахов, прекрасная нация, мирная, добрая по большей части. Поэтому такие комментарии и обижают.

* 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10274
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
о была первая волна,сейчас то конечно жизнь другая и просто так сломя голову никто уезжать не будет,я вот то же до последних событий как то и не думал,планы строил ,а теперь чё

На твоем месте я бы оставил тут бизнес и на доходы с него жил бы где нибудь припеваючи в Санкт Петербурге..
Мне так самому предлагали сколько, вплоть до Турции и Египта..
Можно в Индию уехать и жить там..
Европа как вариант, но тенге ослаб очень..
Профайл

ваще
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я иду , мутить документы
ну , что намутил . это я , если ты понял
Ответить 
Страница 15 из 16«1...13141516»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, Валентин, 112, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 199
Пользователей: 5
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх