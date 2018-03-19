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§ NG.kz
Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную больницу с ножевым ранением
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отец убитой 17 марта 15-летней ученицы СШ № 11 Оксаны Русских содержится в специализированной палате под охраной полиции. Сергея Клепекова доставили в больницу с ножевым ранением в область грудной клетки.
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гость
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ревность страшное дело.

Народный контроль
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:05
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:09
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Два года назад Клепеков вышел из тюрьмы по амнистии.
Раньше осужденных за убийство после окончания срока заключения и освобождённые по УДО и по амнистии ссылались в ссылку. Почему бы не применять такую меру в данное время?

Народный контроль
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:30
Комментарий удален модератором.

Господин
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:40
Комментарий удален модератором.

Господин
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Раньше осужденных за убийство после окончания срока заключения и освобождённые по УДО и по амнистии ссылались в ссылку. Почему бы не применять такую меру в данное время?

А еще больных в спецучреждениях держали, а теперь они на форумах комментарии строчат. Эту меру так же стоит применить в данное время.

Бывалый
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
И чего такого плохого могла сделать 15 летная девочка отцу что он решился её зарезать?

Наверно начала его упрекать в том, что он убил ее мать?
Хотя что она может знать об их тогдашних взаимоотношениях чтобы с него спрашивать?
Трагическая ошибка, это спрашивать...

Господин
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Добро нажить можно,а жизнь назад вернуть невозможно! Не надо защищать убийц!

Мерещится? Где я высказался в защиту? Просто кое кто решил проявиться свое остроумие забывая, что “И какою мерою мерите, такой и вам будут мерить”

Бывалый
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:50
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Добро нажить можно,а жизнь назад вернуть невозможно!

салкенова в силу своих ценностей и морали защищает воров... далеко пойдёт, однако...
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Подлец Якин
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...




Отправлено: 19.03.18 - 17:00
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: Отец убитой школьницы был доставлен в Костанайскую областную...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10461
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.03.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
ссылались в ссылку. Почему бы не применять такую меру в данное время?

И куда, по-твоему, можно сослать из нашего сибирского города?
Профайл
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