NG.kz Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской области подарят квартиру



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31864

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:55 Об этом заявил глава региона на коллегии управления занятости и соцпрограмм. Лыжника, выигравшего золото Паралимпийских игр в Пхёнчхане в спринте на полтора километра, торжественно встретят на родине через несколько дней.

Читать новость



