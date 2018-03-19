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§ NG.kz
Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской области подарят квартиру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заявил глава региона на коллегии управления занятости и соцпрограмм. Лыжника, выигравшего золото Паралимпийских игр в Пхёнчхане в спринте на полтора километра, торжественно встретят на родине через несколько дней.
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Народный контроль
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...




Отправлено: 19.03.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодец! И ещё от государства получит 250 000$!

§ yudjin
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.
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правп
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...




Отправлено: 19.03.18 - 17:00
Комментарий удален модератором.

* юля елиссева
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1069
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неадекватность Юджина в последнее время сильно зашкаливает. Пора лишать его звания "уважаемого"
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пэтриот
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...




Отправлено: 19.03.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп
PS Ув редакция, уберите пожалуйста грязь неадекватов, Александр не для того выигрывал золото, чтоб мелочь грязная

Вместе вами всего 3 отзыва. Кого ,,мочить,, ?

пэтриот
Re: Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину в Костанайской...




Отправлено: 19.03.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева
неадекватность Юджина в последнее время сильно зашкаливает. Пора лишать его звания "уважаемого"

Да ужо ! Фото форумчан разрисовать - талант иметь надо и краски . ,,Остальное ,, не нужно
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