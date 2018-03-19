Zanoza Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая... #2







Отправлено: - 15:46 Ни в коем случае не оправдывая убийство.... Эта женщина УЖЕ наказана САМЫМ жестоким образом. Каждый день видеть, как твоё дитя умирает от страшной, пагубной привычки... Она бы уже сама тысячу раз умерла, если бы могла помочь своему сыну... Жестоко, нелепо и очень -очень страшно.