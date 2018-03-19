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≡ «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая в убийстве сына жительница Костаная дала показания в суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая в убийстве сына жительница Костаная дала показания в суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области продолжается рассмотрение дела 46-летней Натальи КАЗУЛИНОЙ, которую обвиняют в убийстве собственного сына. Сегодня она рассказала, что произошло 1 января 2018 года.
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пэтриот
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья на днях была о повышении цен на алкоголь . Большинство увидели ,,спасение,, в самогоне .
,,Зеленый змий,, никому не даст уйти живым .

Zanoza
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни в коем случае не оправдывая убийство.... Эта женщина УЖЕ наказана САМЫМ жестоким образом. Каждый день видеть, как твоё дитя умирает от страшной, пагубной привычки... Она бы уже сама тысячу раз умерла, если бы могла помочь своему сыну... Жестоко, нелепо и очень -очень страшно.

Бывалый
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 16:13
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 16:23
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 16:27
Комментарий удален модератором.

кустанаец
Re: «Я думала, он увидит нож и не подойдет ко мне», - обвиняемая...




Отправлено: 19.03.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:


Бывалый смотрю тут все знает? как бесят такие вот умники, которые только и могут людей очернять. Если такой умный иди в суд показания давай, а не версии свое левые здесь толкай
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