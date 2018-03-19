Цитата: Народный контроль:

Раньше осужденных за убийство после окончания срока заключения и освобождённые по УДО и по амнистии ссылались в ссылку. Почему бы не применять такую меру в данное время?



А еще больных в спецучреждениях держали, а теперь они на форумах комментарии строчат. Эту меру так же стоит применить в данное время.