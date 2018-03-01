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Статья 5. Употребление русского языка



В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.



Согласно Постановлению Конституционного Совета РК от 8 мая 1997 года № 10/2: «Данная конституционная норма понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств»

Ага.

Это еще можно и вот так повернуть:

ты пришел в госорган, и должен изложить свою речь на обоих языках, наравне использовав их, и ответить тебе тоже должны на обоих языках.

А если ты использовал только один язык - оштрафовать тебя за нарушение конституции.

Ибо с чего эт ты отдаешь предпочтение какому-то одному языку, игнорируя другой?

Как тебе такой вариант?