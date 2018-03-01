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§ NG.kz
Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева объяснила, почему свой депутатский запрос озвучила на русском языке.
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ьтаъь
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 5. Употребление русского языка

В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

Согласно Постановлению Конституционного Совета РК от 8 мая 1997 года № 10/2: «Данная конституционная норма понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств»

§ Макарыч
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 02.03.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Папа начал передавать доче "ключи от власти"? Это ж его конек балансировать на языковом вопросе: Вбрасывать, нагнетать через своих подчиненных языковую тему, а потом выходить и публично заявлять: пока я при власти, никто русский язык ущемлять не будет!
Теперь он этой картой поделился с дочей. Сам выступил с требованием применения в парламенте только казахского языка и тут же доча скинула карту - мол так не будет. Симпатии электората на ее стороне. Вот она наша стена, наша защита! ;))))))))))
Еще пара таких показушек и можно будет окончательно убедиться - передача власти началась ))
Профайл

Бывалый
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ьтаъь:
Статья 5. Употребление русского языка

В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

Согласно Постановлению Конституционного Совета РК от 8 мая 1997 года № 10/2: «Данная конституционная норма понимается однозначно, что в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств»

Ага.
Это еще можно и вот так повернуть:
ты пришел в госорган, и должен изложить свою речь на обоих языках, наравне использовав их, и ответить тебе тоже должны на обоих языках.
А если ты использовал только один язык - оштрафовать тебя за нарушение конституции.
Ибо с чего эт ты отдаешь предпочтение какому-то одному языку, игнорируя другой?
Как тебе такой вариант?

FOMA
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну покуражьтесь еще немного!

Далекий
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно сказала - нельзя перегибать палку. Уже начинают поднимать вопрос "утечки мозгов", а ведь язык - одна из причин. Я как специалист в своей области, предпочту повышение квалификации языковым курсам. Даже если стану более востребован за границей, чем в родном Казахстане.

Серж
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там,гдевласть не отягащена новыми разработками,открытиями,созданием новых производств,есть достаточно времени,что бы поднимать языковую,онрмастическую тематику.Вывод: меньше слов,больше созидания.

§ сайлау курманов
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2646
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится в деревню куда нас студентов возили собирать картошку , разругались две поварихи-казашки на родном их языке , да так серьезно что в ход пошли поварешки и сковородки , попутно отборный русский мат. Наблюдавшие за этим зеваки спрашивали - а что на вашем языке нет матерных слов? мне еще молодому тогда действительно нечего было ответить
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1952/Доктор СИЗО
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 02.03.18 - 14:29
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 02.03.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:

+100500. На лицо принцип разделяй и властвуй.
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САЛИМА,
Re: Дарига Назарбаева: Нельзя перебарщивать в языковых вопросах




Отправлено: 19.03.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это не правельно много нацыанальноя страна дожно говорить как каму угодно или как может икак ему удобно а приказывать людям не надо . Надо жить дружно инекому жизнь не портит и отношения к людям. Дайте свободу людям. С уважением к вам. :-)
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