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§ NG.kz
Про поликлиники и инвалидов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня позвонил в регистратуру поликлиники для того,чтобы записаться к врачу-специалисту у которого я стою на учете и имею по заболеванию инвалидность.

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§ Алиса
Re: Про поликлиники и инвалидов
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4026
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.03.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К терапевту дают обычно дополнительные талоны.
Если действительно так горит могли быть и понастойчивее!
А то что попасть к специалисту через терапевта - не первый год практикуется.
Если вы на инвалидности, то явно не раз в год обращаетесь к врачу, а значит должны знать.
Мне 1-2 раза в год приходится обращаться к врачу и то в курсе.
Профайл

Zanoza
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы лечиться сейчас в поликлинике, нужно быть абсолютно здоровым человеком. Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке. Поэтому, здоровый очень скоро становится совершено больным. Замкнутый круг получается.

Бывалый
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А доживу ли я до следующей недели,если мне нужно лечение уже сегодня?

Для экстренных состояний есть 103 - скорая медицинская помощь.
А коль вам надо на запись к линейному врачу - значит вам не горит, ждите.

Народный контроль
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке.

Лечитесь в платных лечебницах! А в бесплатных по всему миру такой бардак! Как говорила Ма́ргарет Хи́льда Тэ́тчер, бароне́сса Тэ́тчер в Англии ответила на вопрос Б. Ельцина о качестве медицины что бесплатная медицина и в Англии такая же. Любите халяву,любите и саночки возить!

пэтриот
Re: Про поликлиники и инвалидов




Отправлено: 19.03.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza
Очереди с раздражёнными больными людьми самым разрушительным образом сказываются на человеке.

Попал экстренно с подозрением на перелом , медсестра без очереди хотела меня на рентген - чуть второй перелом не получил. Страшная очередь , особенно молодые мамы! Инстинкт блин
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