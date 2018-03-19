Алиса Re: Про поликлиники и инвалидов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4026

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:24 К терапевту дают обычно дополнительные талоны.

Если действительно так горит могли быть и понастойчивее!

А то что попасть к специалисту через терапевта - не первый год практикуется.

Если вы на инвалидности, то явно не раз в год обращаетесь к врачу, а значит должны знать.

Мне 1-2 раза в год приходится обращаться к врачу и то в курсе.