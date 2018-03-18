КГСПС Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем... #165





(Полноправные пользователи) Сообщений: 467

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Грустно и тревожно наблюдать всё происходящее, когда декларируется одно, а делается совсем другое. Все мы знаем, что любимый фильм нашего президента "Весна на Заречной улице" и он сам поёт:"На свете много улиц разных, но не меняю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя." Вот и в нашей судьбе есть эти улицы и посёлки, но их меняют, то есть меняют нашу судьбу. И не надо говорить, что президент не в курсе.