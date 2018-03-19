NG.kz Ярмарка - вот такая птица на прилавках



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31860

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:11 Был на ярмарке- просто засилье российской птицы в продаже! Прихожу домой- а тут такая статья!!! Самое прикольное- вся эта птица у нас на прилавках!!

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