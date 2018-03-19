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§ NG.kz
Ярмарка - вот такая птица на прилавках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был на ярмарке- просто засилье российской птицы в продаже! Прихожу домой- а тут такая статья!!! Самое прикольное- вся эта птица у нас на прилавках!!
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mila00000
Re: Ярмарка - вот такая птица на прилавках




Отправлено: 19.03.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огласите список возбудителей, которые содержатся в наших курочках.

777
Re: Ярмарка - вот такая птица на прилавках




Отправлено: 19.03.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
российскую курицу вообще не беру, голимая вода и воняет чем-то. Уськаманские охлажденные мне нравятся.

пэтриот
Re: Ярмарка - вот такая птица на прилавках




Отправлено: 19.03.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудненскую , по совету 112 )))) ! Яйца по 250 сказали два желтка будет и сердечки. Курятину не ем совсем , не мое . Больше фрукты нравятся . Хочется поддержать местных

* CHINOIS
Re: Ярмарка - вот такая птица на прилавках
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия поставляет свою продукцию на рынки всего мира:) Процент поставляемой курятины в РК по сравнению с мировыми масштабами-ничтожен. Россия выходит в Лидеры АПК . Сопротивление бесполезно. Можете в знак протеста питаться китайской лапшой или турецкими помидорами:)))))
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Гость
Ярмарка - вот такая птица на прилавках




Отправлено: 19.03.18 - 13:54
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Гость
Ярмарка - вот такая птица на прилавках




Отправлено: 19.03.18 - 13:58
Комментарий проходит проверку.
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