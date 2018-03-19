CrazyBeaver Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 110

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:22 Никогда под такими не статьями не пишу, но тут не выдержал. Какая ***** и нечеловек. В такие моменты очень жаль, что в нашей стране смертная казнь под запретом. Пусть покоится с миром.



[Исправлено: Gljuk, 19.03.2018 - 14:10]