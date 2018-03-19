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§ NG.kz
Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело 15-летней ученицы костанайской средней школы №11 Оксаны РУССКИХ было обнаружено вечером 17 марта. Как выяснили корреспонденты «НГ», ребенок получил множество ножевых ранений.
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§ Vital
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5433
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.03.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже что убийцу уже нашли. Дождемся официальной версии.
Профайл

Народный контроль
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и фабула убийства девушки которая жила своей прекрасной молодой жизнью . Не сомневаюсь что это преступление будет раскрыто, и преступник понесёт наказание. Жаль что отменили смертную казнь.

§ CrazyBeaver
Re: Стали известны подробности убийства костанайской школьницы
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 19.03.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда под такими не статьями не пишу, но тут не выдержал. Какая ***** и нечеловек. В такие моменты очень жаль, что в нашей стране смертная казнь под запретом. Пусть покоится с миром.

[Исправлено: Gljuk, 19.03.2018 - 14:10]
Профайл

Гость
Стали известны подробности убийства костанайской школьницы




Отправлено: 19.03.18 - 14:08
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