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§ NG.kz
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действующий президент России Владимир Путин после подсчета 98,04% избирательных бюллетеней получил поддержку 76,63% избирателей (54,5 млн человек). Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России.
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ГостьЯ
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была бы россиянкой, тоже за Путина голосовала бы.

шолом вам
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 12:24
Комментарий удален модератором.

§ 113
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 19.03.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А когда у нас будут выборы? Или уже никогда?

Зачем пожизненному Президенту,выборы?
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§ лимон
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а есть за кого голосовать? :-)
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§ CHINOIS
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 13:16
Комментарий удален модератором.
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§ CHINOIS
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается меня то я проголосовал за Путина и не стыжусь этого. Хотя в какой-то мере и считаю эти выборы не легитимными, и то лишь по той причине, что юридически СССР еще не распался:)))) Но как Президент РСФСР он меня вполне устраивает, если не сказать больше:). В целом наблюдая за выборами могу сказать, что большинство населения России действительно поддерживает политику ВВП. и явка на выборы была очень высокая.
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362
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
что юридически СССР еще не распался:))))

Попробуй подай в суд, восстанови СССР, ждемсс...

362
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Что касается меня то я проголосовал за Путина и не стыжусь этого. Хотя в какой-то мере и считаю эти выборы не легитимными, и то лишь по той причине, что юридически СССР еще не распался:)))) Но как Президент РСФСР он меня вполне устраивает, если не сказать больше:). В целом наблюдая за выборами могу сказать, что большинство населения России действительно поддерживает политику ВВП. и явка на выборы была очень высокая.

Золотая Орда то же де юре не распалась.
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