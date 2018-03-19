Цитата: CHINOIS:

Что касается меня то я проголосовал за Путина и не стыжусь этого. Хотя в какой-то мере и считаю эти выборы не легитимными, и то лишь по той причине, что юридически СССР еще не распался:)))) Но как Президент РСФСР он меня вполне устраивает, если не сказать больше:). В целом наблюдая за выборами могу сказать, что большинство населения России действительно поддерживает политику ВВП. и явка на выборы была очень высокая.

Золотая Орда то же де юре не распалась.