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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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ГостьЯ
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
За телефон платить теперь будем больше, зачем? и сегодня без света сидим, это город?

Да уж, убедительные доводы. Не поверите, и в крупных городах иногда отключают электричество.

Игорь
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:25
Комментарий удален модератором.

Сергей
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Равнодушная и 112-ый, вы что за бред несете!? Вы статью читали вообще!? На собрание были недовольные россияне что ли!? Может на собрание проплаченные россияне приехали!? Вам похоже везде россияне видятся!

шолом вам
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:29
Комментарий удален модератором.

Игорь
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало у нас Тобылов,что фантазии не хватает?Нет ни каких условий для проживания.Какой статус города?Смех и грех,как была деревня так и останется!

Владимир
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николай ШЕВЧЕНКО - единственный достойный человек, сохранил лицо и не предал предко и свою совесть!

Евгений
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как был Затобольском, так и останется. Как была улица Калинина, так и останется. Хоть запереименовывайтесь. 8-)

ваще/alex60
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
при чём . дед твой ? кому ты . в той Москве нужен . там таких пруд пруди .

Мнение
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько смотрю ютуб наши немцы в Германии всегда о родине о Казахстане с любовью, а с России всегда мягко говоря с претензиями. Почему в России Путин требует даже в Татарстане чтобы государственный обязательно, а родной татарский тоже между прочим государственныйтолько на добровольных началах в частном порядке. Все кто защишает татарский язык оказывается все уже даже бендеровцы власовцы и т.д. А тем кто говорит что вот мой предок приехал так еще больше во Францию бежали и ничего Никто там вроде не требует государственных школ на родном языке Хочешь сохранить свой родной язык то конечно действуй но только в частном порядке. Куда мы дальше будем двигаться дальше? Тасмаганбетов предложил чтобы все садики перевести на казахский язык в обязательном порядке!

Виктор
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 13:03
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.03.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, только у нас такой цирк с переименованием улиц и поселков или по другим регионам так же?
Профайл

Игорь
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы что хотите как на Украине было.Зачем народ будоражите?Кому это выгодно?Но только не простому народу.Просто интересно сколько заплатили тем кто проголосовал за?

ваще
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще/alex60:
Цитата:
Vital:
при чём . дед твой ? кому ты . в той Москве нужен . там таких пруд пруди .


не я это.

[Исправлено: Gljuk, 19.03.2018 - 13:31]

Бывалый
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
Рудный

Сразу голосую за Темиртас. )))

Бывалый
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
На собрание были недовольные россияне что ли!?

Да.
Завтрашние.
Они уже 27 лет на чемоданах сидят.
Цитата:
Игорь:
Какой статус города?Смех и грех,как была деревня так и останется!

Это ты просто российские города таких же размеров еще не видел...
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