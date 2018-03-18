Мнение Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем... #158







Отправлено: - 12:56 сколько смотрю ютуб наши немцы в Германии всегда о родине о Казахстане с любовью, а с России всегда мягко говоря с претензиями. Почему в России Путин требует даже в Татарстане чтобы государственный обязательно, а родной татарский тоже между прочим государственныйтолько на добровольных началах в частном порядке. Все кто защишает татарский язык оказывается все уже даже бендеровцы власовцы и т.д. А тем кто говорит что вот мой предок приехал так еще больше во Францию бежали и ничего Никто там вроде не требует государственных школ на родном языке Хочешь сохранить свой родной язык то конечно действуй но только в частном порядке. Куда мы дальше будем двигаться дальше? Тасмаганбетов предложил чтобы все садики перевести на казахский язык в обязательном порядке!