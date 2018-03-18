Trueman4400 Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем... #141





(Пользователи) Сообщений: 63

Регистрация: 12.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 10:38 И если Затобольск назывался Затобольском еще когда был небольшим поселком, то пусть таким и останется. И не надо нам рассказывать сказки про государственный уклон...

Так теперь это не Затобольск, а целых три административных единицы: Мичурино, Заречный и Затобольск. Это же надо понимать, что укрупнение до статуса города повлечет и переименование. Причем Тобыл это сходное название. А про государственный уклон, так нельзя жить в государстве и не поддерживать те процессы, которые идут уже во всем мире.