Цитата: Victor Yang:

Если бы те же деньги в Алма-Ату бухнули - она тоже получилась бы "что надо"

До первого хорошего землятрясения...

Ну и оборонный вопрос не забываем.

Плюс сложность рельефа.

Плюс теснота имеющейся планировки.

Для разворачивания строительства новой столицы - Целиноград был самым перспективным со всех этих точек зрения.