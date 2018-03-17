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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

Бывалый
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 19.03.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы те же деньги в Алма-Ату бухнули - она тоже получилась бы "что надо"

До первого хорошего землятрясения...
Ну и оборонный вопрос не забываем.
Плюс сложность рельефа.
Плюс теснота имеющейся планировки.
Для разворачивания строительства новой столицы - Целиноград был самым перспективным со всех этих точек зрения.

Ирина
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 19.03.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Тут ответ напрашивается самим собой- станция Тобол, мой родной поселок, будет следующим в списке переименований.
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