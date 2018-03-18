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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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андрей
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так нужно и Казахстану дать историческое название которое оно ВПЕРВЫЕ получило в 1920 году Автономная Киргизская Советская Социалистическая Республика ,впоследствии ставшей Каз.ССР ,а ещё позднее РК

Бывалый
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пасабжу.
Чет какое-то унылое название...
Тобыл...
Ничего покрасивше не смогли подобрать что-ли?
Кругом сплошной Тобыл...
Река - Тобыл, город - Тобыл, станция - Тобыл...
Как в том анекдоте:
- Мальчик, тебя как зовут?
- Нурсултан.
- А в каком городе ты живешь?
- Нурсултан.
- А на какой улице?
- Нурсултан.
- А в какой школе ты учишься?
- "Нурсултан".
- Мальчик, ты что - дурак?

ТАНОМИ
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого"

Бывалый
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 19.03.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы назвали Алтынсарин, в честь земляка, просветителя...

§ Затоболец
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Затоболец


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Сообщений: 136
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 19.03.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За телефон платить теперь будем больше, зачем? и сегодня без света сидим, это город? нет центрального отопления, нет кинотеатров, не нормального магазина, мы зависимы от города Костанай
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§ Vital
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5432
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.03.18 - 10:33
Комментарий проходит проверку.
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§ Trueman4400
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Trueman4400


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Сообщений: 63
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 19.03.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если Затобольск назывался Затобольском еще когда был небольшим поселком, то пусть таким и останется. И не надо нам рассказывать сказки про государственный уклон...
Так теперь это не Затобольск, а целых три административных единицы: Мичурино, Заречный и Затобольск. Это же надо понимать, что укрупнение до статуса города повлечет и переименование. Причем Тобыл это сходное название. А про государственный уклон, так нельзя жить в государстве и не поддерживать те процессы, которые идут уже во всем мире.
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* Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


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Сообщений: 5900
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Добринцофф, 19.03.2018 - 10:51]
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