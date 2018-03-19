/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действующий президент России Владимир Путин после подсчета 98,04% избирательных бюллетеней получил поддержку 76,63% избирателей (54,5 млн человек). Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России.
Читать новость

* юля елиссева
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.03.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учиться им еще и учиться, как нарисовать 96% ЗА!
Профайл

Народный контроль
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил один умный человек: -Те кто голосует,не решают ни чего,всё решают те, кто считает голоса! По этому коммунисты пришли к власти посредством вооруженного восстания.

§ Инквизитоp
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исходя из цифр , проголосовало чуть больше 71 млн. При учете населения России (на 2018 - 147 млн) явка 48 процентов)
Профайл

* yudjin
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5172
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.03.18 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Как говорил один умный человек:

салкенова, это Сталин говорил... да ты я смотрю старая комуняка... а фсё корчишь из себя нурлыкунку ;-)
Профайл

§ Инквизитоp
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 19.03.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Навальный агитировал байкотировать выборы, в итоге все несогласные не пришли. Непонятно только почему не 99% у Путина. И он должен сказать Навальному спасибо, что тот обеспечил ему 76 процентов. Так было бы на уровне 55
Профайл

Народный контроль
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
это Сталин говорил...

Сталин такого не говорил, но все, живущие в странах бывшего СССР, и без Сталина это знают!Сталин не мог сказать таких слов ,у него были другие понятия

ТАНОМИ
Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей




Отправлено: 19.03.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
исходя из цифр , проголосовало чуть больше 71 млн. При учете населения России (на 2018 - 147 млн) явка 48 процентов)


Это с учётом голосов младенцев?

* юля елиссева
Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.03.18 - 10:52
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: yudjin, юля елиссева, Ольга Колоколова, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 233
Пользователей: 4
Всего: 237

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх