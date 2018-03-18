112 Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур... #1





(Пользователи) Сообщений: 10250

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 09:59 Интересно, в Европах и Америках проводятся такие конкурсы и вообще у них детдома там есть?

В Арабии как вроде слышал их нет и нечем им даже гордиться..