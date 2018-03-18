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§ NG.kz
Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур конкурса "Ты супер!" на НТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воспитанник детской деревни семейного типа из Павлодара Даулетхан Аханов начал участие в вокальном конкурсе "Ты супер" на НТВ с успешного выступления. Тринадцатилетний Даулетхан исполнил песню Батырхана Шукенова "Джулия" и получил голоса троих судей.
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§ 112
Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в Европах и Америках проводятся такие конкурсы и вообще у них детдома там есть?
В Арабии как вроде слышал их нет и нечем им даже гордиться..
Профайл

кустанаец 1
Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур...




Отправлено: 18.03.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю мальца ! Счастья ему в жизни, а удача точно рядом стоит

MX
Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур...




Отправлено: 19.03.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будь счастлив!

Татьяна
Re: Воспитанник Павлодарского детдома прошёл во второй тур...




Отправлено: 19.03.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умница!!! Удачи на конкурсе и успехов в жизни! Пусть мама увидит тебя, пусть сознание её прояснится, пусть до конца дней свой грех отмаливает! Такого пацана потеряла!
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