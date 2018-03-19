Инквизитоp Re: Путин получил рекордную в карьере поддержку избирателей #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 65

Регистрация: 18.09.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:06 Навальный агитировал байкотировать выборы, в итоге все несогласные не пришли. Непонятно только почему не 99% у Путина. И он должен сказать Навальному спасибо, что тот обеспечил ему 76 процентов. Так было бы на уровне 55