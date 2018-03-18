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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 01:09
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 01:13
Комментарий проходит проверку.

§ КГСПС
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 19.03.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ники:
все таки надо понимать мы живем в Казахстане

Да, в многонациональном Казахстане, который медленно, но верно превращают в Казахию.
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§ 112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
112


(Пользователи)
Сообщений: 10246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 01:36
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§ 112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
112


(Пользователи)
Сообщений: 10246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 01:44
Комментарий проходит проверку.
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