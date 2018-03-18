NG.kz «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31855

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:02 Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.

Читать новость



