безумец Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане! #17







Отправлено: - 22:49 эту эпоху нового застоя мы будем вспоминать только хорошими словами,,та нефть ,что качается на Каспии ,делает финансовые вливания в нашу экономику даже в таком виде ,,а между тем в Туркменистане пошла лихорадка нехватки финансов,хотя им предлагали такие же проекты ,как и у нас,,отказались они,,нас же с вами будет удерживать на плаву мощные державы,которые вложили в наши недра свои капиталы,,,со временем будет и серьезная спецтехника,не все сразу