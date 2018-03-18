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≡ Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Интернете появился снимок стоянки служебного транспорта сенаторов и депутатов Румынии перед Дворцом Парламента. Интересно сравнить их с автопарком даже не Парламента, а небольшого областного акимата.
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§ 112
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
румынские депутаты и чиновники помнят, что такое гнев народа.

Они просто вступили в Евросоюз и делают все, согласно его законам..
Профайл

(
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тогда как там Епонию омывают и моря и океаны..

иди воду из Арала попей и помойся :lol:

безумец
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!




Отправлено: 18.03.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эту эпоху нового застоя мы будем вспоминать только хорошими словами,,та нефть ,что качается на Каспии ,делает финансовые вливания в нашу экономику даже в таком виде ,,а между тем в Туркменистане пошла лихорадка нехватки финансов,хотя им предлагали такие же проекты ,как и у нас,,отказались они,,нас же с вами будет удерживать на плаву мощные державы,которые вложили в наши недра свои капиталы,,,со временем будет и серьезная спецтехника,не все сразу

§ Адам
Re: Макс ФИШЕР: Это же моветон, граждане!
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 19.03.18 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Когда страна голодала они выпускали танки, ракеты, атомные бомбы которые не спасли страну, расходуя средства которые так необходимы были народу бедному и нищему,




Его это не спасло.. :-x

[Исправлено: Адам, 18.03.2018 - 07:29]
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