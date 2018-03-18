Цитата: Ники:

, все таки надо понимать мы живем в Казахстане - где государственный язык Казахский, соответственно название должно быть Казахское.

Все правильно, только это надо и подавать под этим же соусом. А то подается так, что после переименования улица/поселок/город/страна станет землей обетованной. Разверзнуться врата рая и засыпет манной небесной. Этим соусом надо аккуратней пользоваться. Не всем по вкусу. Как ни ономастизм, так обсуждений на дцать страниц. Что, все тролли тут? Нет же!