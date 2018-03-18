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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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§ Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ники:
, все таки надо понимать мы живем в Казахстане - где государственный язык Казахский, соответственно название должно быть Казахское.

Все правильно, только это надо и подавать под этим же соусом. А то подается так, что после переименования улица/поселок/город/страна станет землей обетованной. Разверзнуться врата рая и засыпет манной небесной. Этим соусом надо аккуратней пользоваться. Не всем по вкусу. Как ни ономастизм, так обсуждений на дцать страниц. Что, все тролли тут? Нет же!
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§ Медный
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ники:
Отличное название, все таки надо понимать мы живем в Казахстане - где государственный язык Казахский, соответственно название должно быть Казахское

На знак населённый пункт посмотри, специально для тебя по-казахски написали "Затобол" ;-)
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10246
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.03.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Не всем по вкусу. К

Большинству народа Казахстана это как раз нравится.
Давно было пора..
Чтоб не сеять экстремизм подобно тому, что породила своим ничегониделанием Украина, за что и поплатилась.
Нам нужно еще многое переделать и медлить с этим никак невозможно..
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§ Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Народ проголосовал, все довольны.
Национализм не пройдет!

1. Видно, не все довольны. Или народ не голосовал, или недовольные - не народ.
2. Когда кончаются аргументы, сразу во всем начинает видиться национализм. Надеюсь, спишь спокойно
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§ Медный
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.03.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шымкент надо переименовать, не казахское название :lol:
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 00:11
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§ Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Чтоб не сеять экстремизм подобно тому, что породила своим ничегониделанием Украина, за что и поплатилась.
Нам нужно еще многое переделать и медлить с этим никак невозможно..

Что же такого посеяла Украина? Ненависть к советскому/русскому... Что же сейчас делает Казахстан, преименовывая названия советские/русские строго в казахские транскрипции? Я просто в вопросе провел аналогию. Парируй, не обвиняя сразу в национализме. Пример привел ты.
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 00:15
Комментарий проходит проверку.

§ Добринцофф
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5899
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.03.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
сам Семейкин уважаемы гражданин Затоболовки, высказался за переименование

Бизнес есть бизнес,власть приходит и уходит ,а кушать хочется всегда.
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§ Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нам нужно еще многое переделать и медлить с этим никак невозможно

Нам, это кому? Переделывание в этом же русле приведет просто к новой волне миграции. Плохого в самом факте миграции нет ничего. Только, не вкурю никак, Казахстану то это зачем?
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 00:30
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§ Затоболец
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 19.03.18 - 00:31
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:41
Комментарий проходит проверку.
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 19.03.18 - 00:41
Комментарий проходит проверку.

§ Ваш земляк
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:49
Комментарий проходит проверку.
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