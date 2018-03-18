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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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Бот
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Светлана:
Есть же поселок Тобыл (станция ж/д) возле Лисаковска, зачем еще Тобыл?

Светлана права, надо Лисаковск переименовать, чтобы вопрос правильно ставить, типа "Есть же поселок Тобыл (станция ж/д) возле Кзыл-Жара , зачем еще Тобыл?
Почему педагоги Лисаковска еще не выступили с инициативой, куда смотрит аким. Светлого будущего для гтрода нет? Недоработка!

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
плюнуть в лицемерие так охота...

Полагаю кто развел тут националистическую и прочую возню, говоря или колотя понты что против, их охота за это по головке погладить?
А со стороны переименования нет абсолютно никакого лицемерия.
Народ проголосовал, все довольны.
Национализм не пройдет!
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§ Валентин
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7328
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 18.03.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
да, понятно... но плюнуть в лицемерие так охота...
а пока так... печально:


Это же просто эмоции.
Происходящее - повод для размышлений самого разного рода, и принятия решения на их основании.
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Ты же вроде коренной костанаец

Но это мне не мешает работать на фирме в Костанае и работать вдобавок еще и в Рудном с 2001го года предпринимателем..
40 км разница то, в чем проблемы?
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Бот
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ведь никто палец о палец не ударил, чтобы в реале сделать что то с переименованием улицы Тарана..
Все кто тут кулаком себя в грудь бил, и не только, кувалдами..

Простите, воин интернета, а чем, кроме стучания пяткой в грудь и по клавиатуре, замечены вы? Ну, фотки с арабами это круто, а конкретнее?

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
повод для размышлений

Что то ты целых 12 лет размышляешь и как помню, постоянно принимаешь решения..
Хоть одно "стрельнуло"?
Неужели нет?
Профайл

Ники
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличное название, все таки надо понимать мы живем в Казахстане - где государственный язык Казахский, соответственно название должно быть Казахское.

Народный контроль
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Салкенова.. Кто меня там ждет? Да все , все ,все ,все. Я захожу в офис в москве , и меня берут. Кто меня тут держит? Дети . больше не кто. Ну я уже придумал. Перетащу. Ты просто незнаешь кро ме своего златоуса.

По моему ты там уже пробовал работать, но вернулся почему то.Ты тут работал с Любченко. Вы там для москвичей "понаехавшие".

Бот
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вот и ответ! Цитата:
- Инициаторы переименования – группа ветеранов, а также представители, работающие в разных сферах. Назову нескольких. Миронов Василий Васильевич, Климковская Любовь Терентьевна, Жусупов Мукаш Ибраевич и другие, - сказала член инициативной группы Вера ИЛЬМИНСКАЯ, -
И причём тут аким?

Правильно, аким не при чем. Вы верно подметили. В каждом народе есть свои манкруты. СтарО как мир.

Владимир
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беспредел полнейший!.... Они думают что что такими методами улучшат взаимопонимание между народами..Нет ребята,будет все хуже и хуже помяните мои слова... Вот-это настоящее "разжигание межнациональной розни"...Почему к этим "слугам народа " не применяют статью???... :-(

* Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Буду повторять сколь угодно долго.
Где ты был тогда и почему на все плюнул?
Сейчас попросту пожинаешь плоды Своего же наплевательского отношения!
До тебя это никак не доходит?
И ничего, ничего тебе не обидно и не нужно играть на всяких синдромах.
Как тебе было плевать тогда, как было плевать после, так плевать и сейчас, просто поговорить охота, правда жеж?

112й, у тебя, кроме вопросительных предложений есть аргументы? Конструктивно можешь писать и отстаивать свою точку зрения?. Ты глянь, в ветке на одно простое предложение три вопросительных. Ты что людей пытаешь, что они сделали. А выйди в реальность - могли они что-либо сделать!? Тебя уже и не спросишь, тебя все устраивает. Впрочем, это и не удивительно.
Профайл

* Мишаня
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вы там для москвичей "понаехавшие".

Так и есть. Вот только еще бы уточнить терминологию, а здесь они кто?
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
могли они что-либо сделать!? Т

Разумеется могли..
Если б захотели..
Но не захотели ведь?
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§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бот:
Простите, воин интернета, а ч

Объяснять это трусливому анониму, прячущемуся под восемью никами на день?
Все равно что зайцу нарисовать Стоп сигнал!
Профайл

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
ают с огнём временщики от власти! Печа

Считаешь государственный язык, государственную символику каким то огнем?
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