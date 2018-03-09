Цитата: 112:

Если британцы иди немцы называют свои улицы на государственном языке как нибудь Бейкер стрит или Фридлихштрассе, это значит они выселяют все русское?

Скажи, а быть недалёким - это модно? Живётся легче?Цитата: 112:

Мы казахи не строили городов по всей России?

Но это мешает быть улице Кустанайской в Самаре. Москве и других городах России.Цитата: 112:

Ну хотя бы назвали Екатеринбург Карабалыком..

Тем более что род мой Карабалык..

Строили этот город мои предки с самого начала, именно кыпшаки..

Но вот название русское, русским именем..

Еще раз про твой IQ. В каком году начали строить Екатеринбург? Уже тогда кыпшаки строили города? И с каких пор немецкие названия стали именоваться русскими? Или такое случается только у кыпшаков? Простите меня , кыпшаки, что по одному вашему не очень умному сородичу, складывается такое впечатление...Нехорошее...