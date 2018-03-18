Цитата: 112:

Буду повторять сколь угодно долго.

Где ты был тогда и почему на все плюнул?

Сейчас попросту пожинаешь плоды Своего же наплевательского отношения!

До тебя это никак не доходит?

И ничего, ничего тебе не обидно и не нужно играть на всяких синдромах.

Как тебе было плевать тогда, как было плевать после, так плевать и сейчас, просто поговорить охота, правда жеж?

112й, у тебя, кроме вопросительных предложений есть аргументы? Конструктивно можешь писать и отстаивать свою точку зрения?. Ты глянь, в ветке на одно простое предложение три вопросительных. Ты что людей пытаешь, что они сделали. А выйди в реальность - могли они что-либо сделать!? Тебя уже и не спросишь, тебя все устраивает. Впрочем, это и не удивительно.