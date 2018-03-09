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112:
Если британцы иди немцы называют свои улицы на государственном языке как нибудь Бейкер стрит или Фридлихштрассе, это значит они выселяют все русское?
Скажи, а быть недалёким - это модно? Живётся легче?Цитата:
112:
Мы казахи не строили городов по всей России?
Но это мешает быть улице Кустанайской в Самаре. Москве и других городах России.Цитата:
112:
Ну хотя бы назвали Екатеринбург Карабалыком..
Тем более что род мой Карабалык..
Строили этот город мои предки с самого начала, именно кыпшаки..
Но вот название русское, русским именем..
Еще раз про твой IQ. В каком году начали строить Екатеринбург? Уже тогда кыпшаки строили города? И с каких пор немецкие названия стали именоваться русскими? Или такое случается только у кыпшаков? Простите меня , кыпшаки, что по одному вашему не очень умному сородичу, складывается такое впечатление...Нехорошее...