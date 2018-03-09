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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31855
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.03.18 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известно, что рекомендации по переименованиям поступили сверху, и они предусматривали смену названий, «несущих устаревшую идеологическую нагрузку». Видимо, где-то была и расшифровка этого понятия, но это уже для узкого круга лиц.
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Товарищ Ын
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 18.03.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Могу ли я сказать, вот если бы ты тут не сидел круглосуточно ноя, а делал бы что либо важное, начал бы жЫть лучше, чем сейчас?


Круглосуточно сидишь как раз ты. :lol:

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Круглосуточно сидишь как раз ты.

Даже если.., даже если сижу тут, переплевывая все твои многочисленные круглосуточно анонимные ники, мне например и в голову не придет обвинять учителей в том, чтобы они как то лично там помогли мне важным, дали бы например миллион..
Мне и в голову не придет обвинять их то в национализме, то еще во что то там, что они не сделали мне что то там важное, не посадили мне дачу картошкой?
Это вообще как панимать?
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Далекий
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 18.03.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
делал бы что либо важное

Здесь я в свободное от работы время. А так то я занимаюсь цифровизацией небольших городов и поселков, гигабитный интернет в каждый дом. :-P

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:

Здесь я в свободное от работы время. А так то я занимаюсь цифровизацией н

Ничем ты дорогушка не занимаешься..
Иначе не ныл бы тут, чтоб тебе кто то помогал чем то там..
Ну логика жеж, как сам то видишь со стороны?
Кто занимается вот этой вот баландой, на коленях не стоят и не просят помощи..
У меня много ребят таких молодых знакомых.
Просто работают, делают деньги, женчтся и рожают детишек..
Ты же постоянно помощи просишь..
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Далекий
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 18.03.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты же постоянно помощи просишь..

Когда? У кого?

Далекий
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 18.03.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто работают, делают деньги, женчтся и рожают детишек..

Я женат, дети есть, денег хватает. Просто обидно наблюдать, куда катится мой край родной.

* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если британцы иди немцы называют свои улицы на государственном языке как нибудь Бейкер стрит или Фридлихштрассе, это значит они выселяют все русское?

Скажи, а быть недалёким - это модно? Живётся легче?Цитата:
112:
Мы казахи не строили городов по всей России?

Но это мешает быть улице Кустанайской в Самаре. Москве и других городах России.Цитата:
112:
Ну хотя бы назвали Екатеринбург Карабалыком..
Тем более что род мой Карабалык..
Строили этот город мои предки с самого начала, именно кыпшаки..
Но вот название русское, русским именем..

Еще раз про твой IQ. В каком году начали строить Екатеринбург? Уже тогда кыпшаки строили города? И с каких пор немецкие названия стали именоваться русскими? Или такое случается только у кыпшаков? Простите меня , кыпшаки, что по одному вашему не очень умному сородичу, складывается такое впечатление...Нехорошее...
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* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей кореец :
оригинально, следуйте этому убеждению росийского политолога.

Действительно, IQ некоторых писателей этого Форума, зашкаливает...Российский политолог!!! Это надо заскринить!!!
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§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
112


(Пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
куда катится мой край родной.

Куда твой край катится?
Я например с Узкой.
Стоит, как всегда, конечно я уже не тот и она уже не та, но что поделать, если на мое место приходят уже другие поколения?
Запретить всем рожать что ли их?
Нормально там, однокашник даже живет там..
Ты с какого края, с какой нибудь переваловки и?
Там что и куда накатилось?
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* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
знаешь, Челябинск очень русское название, наверное выходцы из московского царства нарекали

Очень даже башкирское. "Вонючая яма". Это к вопросу, кому раньше земли принадлежали и кто где кочевал.
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* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Как можно уничтожить историю

Украина тебе в пример. Там же древние укры выкопали Чёрное море, изобрели колесо, а Христос и Будда были потомками древних укров. А ещё древние укры сложили пирамиды в Египте. Да там вообще простор великий для деятельности древних укров. В учебниках написано. По которым современные укры обучаются.
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* Медный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1944
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

это была капелька сарказма :-)
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Далекий
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия




Отправлено: 18.03.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я например с Узкой

Я имею ввиду Казахстан вцелом

* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Или про переименование какой-то там улицы на КЖБИ в Мирошниченко?

Не "какой-то там", а Павлика Морозова. И не "на КЖБИ", а в КЖБИ. Ты действительно, не местный..
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* Ваш земляк
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Ономастическая вакханалия
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1520
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 19.03.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На днях ездил в Америку,

После какой дозы? 0,5? 0,7 или 1 л? Нормальной или "пучеглазки"? Открой секрет, может, тоже прокачусь. ;-) :lol:
Профайл
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