yudjin Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем... #38





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5167

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:21 Цитата: Dron:

Да ничего не изменится!!!

власти погнавшись за большим тенге из бюджета просто будут "осваивать" в нужном направлении гораздо больше и НИ-ЧЕ-ГО не делать для людей... а народишко слепо верит в басни про финансирование... А то, что уберут у этих раболепных учителей и врачей сельскую надбавку, оплата за элементарную воду вырастет в разы, как и остальная коммуналка, налоги... ту да им и дорога раболепному стаду и лицемерной власти.



Цитата: Народный контроль:

Сами русские предложили и поддержали переименование.

салкенова... не зная откуда ноги растут, закрыла бы рот вантусом - это твоя тема.