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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:08
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* Dron
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.03.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я с вами, готов стучать от радости в барабаны Тобыльцы..

А..ну я ж говорю... Стучи, стучи! А лучше скачи, если не москаль.

[Исправлено: Dron, 18.03.2018 - 22:18]
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:11
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:11
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* Dron
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.03.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Завтра понедельник. Я иду , мутить документы

Виталик, вот что должно было произойти, что бы лед тронулся)))
А я уже в процессе.
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§ 112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
112


(Пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 22:14
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:17
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:18
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§ yudjin
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5167
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.03.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Да ничего не изменится!!!

власти погнавшись за большим тенге из бюджета просто будут "осваивать" в нужном направлении гораздо больше и НИ-ЧЕ-ГО не делать для людей... а народишко слепо верит в басни про финансирование... А то, что уберут у этих раболепных учителей и врачей сельскую надбавку, оплата за элементарную воду вырастет в разы, как и остальная коммуналка, налоги... ту да им и дорога раболепному стаду и лицемерной власти.

Цитата:
Народный контроль:
Сами русские предложили и поддержали переименование.

салкенова... не зная откуда ноги растут, закрыла бы рот вантусом - это твоя тема.
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:21
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:24
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* Горожанин
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Горожанин


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 03.08.11
Отправлено: 18.03.18 - 22:25
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Гость
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск




Отправлено: 18.03.18 - 22:27
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