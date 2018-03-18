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≡ «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31854
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.03.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно прошло сегодня. Длилось больше 3-х с половиной часов. В повестке дня было два вопроса – изменение статуса поселка на город и связанное с этим переименование Затобольска. Мероприятие прошло очень бурно.
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Очевидец
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стыдно ребята, когда люди не слушают друг друга, когда кричат перебивая друг друга. Какой вы пример подаете младшим... Я вам расскажу как происходили сходы по выбору выборщиков, возмущающиеся в свое время проигнорировали данное мероприятие. Выбирали выборщиков не разово, а еще в 16-17 годах, у кого то просто времени нет принимать участия в жизни поселка, а сегодня прям разошлись. И так же вопрос, а что бюджетники не жители поселка? Да с ними проведена работы разъяснительного характера, не принудительного, и с Вами была бы проведена изъявите вы желание в свое время...

Варган
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое позорище. Чем старое название не угодило.

фриман
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Золотые слова!
Поддерживаю!
Нам тут дальше жить и нам самим нужно творить свою историю..

Вот именно свою. А вы тупо переписываете и переименовываете чужую.

Очевидец
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
Вот из 483 человек только и смогли 26 чел найти на кого можно надавить, не подчинятся значит уберут, у нас это быстро делается.

из 483 выбрали тех, кто грубо говоря захотел. У остальных пиво диван личное время. Не было выборов только для переименования. Выбирали местное сообщество управления поселком.

цыган
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна катиться в маразматическую пропасть. Это опасно.

Народный контроль
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первые выступающие такими и были – от охваченных. От лица бизнеса - Игорь ПИРОГ, от медицины – Наталья КОНОВАЛОВА, от молодежи Малика АЛИЕВА. Все названные массивы лиц были и за новый статус, и за новое имя для Затобольска. Инициативная группа предложила дать городу название Тобыл.

Так в чём дело? Сами русские предложили и поддержали переименование. Какие могут быть вопросы? Цитата:
- Прадед мой торговал с казахами, выучил язык для этого. Отец тоже на казахском разговаривал, брат старший, внук сейчас сам желание проявляет говорить, учить, - говорит он, - так что к языку наша семья с уважением относится.
Вот так надо жить в Казахстане если есть намерения и дальше жить тут!

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
фриман:
Вот именно свою. А в

Это наша история камрад..
К сожалению для таких как ты, которые на все когда то плевали со времени разрушения кинотеатра, ее как полагается нет и не будет.
Ведь от таких как ты ничего не зависит, правда?
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Макс
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Так в чём дело? Сами русские предложили и поддержали переименование. Какие могут быть вопросы? Цитата:

Под предлогом увольнения.

§ 112
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очевидец:
У остальных пиво диван личное время. Не

Хм..
То есть у тебя лично не было времени прийти и проголосовать?
Тогда зачем ты тут и что хочешь ты?
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Народное мнение
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...




Отправлено: 18.03.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не понятны слова гр. Шевченко, про кенгуру. Он этим хотел сказать что казахи сюда пришли и начали переименовывать?

§ Vital
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5427
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.03.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Салкенова ты хоть на похоранах гармошку не включай. Радуйся ,пока......ты уверена в будущем своих детей? Чудо.
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§ Алиса
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4024
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Сами русские предложили и поддержали переименование.

да ну нафиг? Это точная информация? Русские (правители) дали название Самодуровка. А вот дальше ..... уже советское руководство работало))))
Историю учим и помним!!!!
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* Dron
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.03.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Основные плюсы городского статуса связаны с увеличением бюджета. Будет строиться многоэтажное жилье, подорожает и станет более привлекательной для банков недвижимость, появится собственный пассажирский транспорт, муниципальное здание больницы

Да ничего не изменится!!! Так и будет в "городе" 8 асфальтированных улиц, а на остальных 80 улицах люди так же будут по уши тонуть в грязи. Сказочники!
В таком случае жду от вас строительного бума как дорог, так и прочих объектов уже этой весной господа "градоначальники", иначевы п.......лы!

[Исправлено: Dron, 18.03.2018 - 22:14]
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§ Vital
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5427
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.03.18 - 22:06
Комментарий проходит проверку.
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* Dron
Re: «Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 18.03.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поддерживаю!
Нам тут дальше жить и нам самим нужно творить свою историю..

Вам это кому? Поподробней подалуйста?
Что то тебя конкретно понесло смотрю, попа в ладушки заиграла?
Профайл
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