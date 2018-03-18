Цитата: Первые выступающие такими и были – от охваченных. От лица бизнеса - Игорь ПИРОГ, от медицины – Наталья КОНОВАЛОВА, от молодежи Малика АЛИЕВА. Все названные массивы лиц были и за новый статус, и за новое имя для Затобольска. Инициативная группа предложила дать городу название Тобыл.

Так в чём дело? Сами русские предложили и поддержали переименование. Какие могут быть вопросы? Цитата: - Прадед мой торговал с казахами, выучил язык для этого. Отец тоже на казахском разговаривал, брат старший, внук сейчас сам желание проявляет говорить, учить, - говорит он, - так что к языку наша семья с уважением относится. Вот так надо жить в Казахстане если есть намерения и дальше жить тут!