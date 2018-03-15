NG.kz Едут новоселы по земле целинной



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:01 На уходящей неделе большая команда наших акимов сельских округов вернулась из Алматинской области. Ездили на ярмарку вакансий, которая была организована для их встреч с потенциальными переселенцами. В феврале такое же мероприятие прошло в Мангистауской области, в апреле ярмарки состоятся еще в трех южных регионах РК.

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