Цитата: 112:

В СССР было все прекрасно, ога..

Ну ты бы уж определился - как там было, в СССРе - плохо или хорошо? То ты тут рвёшь всё, что только можно, включая рубаху на груди впалой, что мы тут все неблагодарные выродки, продавшиеся за кока-колу и жевачку и предавшие Союз, то клеймишь позором прошлое.

Весна...Клиника..Затоболовка...Вернее, уже Тобыл...