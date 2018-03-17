Народный контроль Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки! #152







Отправлено: - 20:20 КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В посёлке Затобольск в Костанайской области состоялось собрание местного сообщества по вопросу переименования и приданию поселку статуса города районного значения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение принимали члены местного сообщества. По первому вопросу решение было принято единогласно. По второму вопросу большинство проголосовало «за» переименование. Теперь посёлок будет переименован в Тобыл», - сообщил заместитель акима Костанайского района Булат Бекенов. Стоит отметить, что в мероприятии приняло участие большое количество местного населения, было высказано много мнений. Но решение принято членами местного сообщества. Если по приданию поселку статуса города все проголосовали «за», то по переименованию решение было принято почти единогласно, только один член группы был против. Теперь, по словам Б. Бекенова, в семидневный срок аппарат акима посёлка должен опубликовать протокол собрания, и будет проведена соответствующая работа по переименованию. К слову, как было отмечено в ходе собрания, документы жителям Затобольска менять не нужно, все они будут иметь законную силу.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ!!!