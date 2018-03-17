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≡ Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

Мичурино
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки Тобыл выбрали, а то я смеялся как первое историческое название носил Затоболовка. :lol:

§ КГСПС
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.03.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шрам Кайрат:

В своем д...е разберитесь.
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Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В посёлке Затобольск в Костанайской области состоялось собрание местного сообщества по вопросу переименования и приданию поселку статуса города районного значения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Решение принимали члены местного сообщества. По первому вопросу решение было принято единогласно. По второму вопросу большинство проголосовало «за» переименование. Теперь посёлок будет переименован в Тобыл», - сообщил заместитель акима Костанайского района Булат Бекенов. Стоит отметить, что в мероприятии приняло участие большое количество местного населения, было высказано много мнений. Но решение принято членами местного сообщества. Если по приданию поселку статуса города все проголосовали «за», то по переименованию решение было принято почти единогласно, только один член группы был против. Теперь, по словам Б. Бекенова, в семидневный срок аппарат акима посёлка должен опубликовать протокол собрания, и будет проведена соответствующая работа по переименованию. К слову, как было отмечено в ходе собрания, документы жителям Затобольска менять не нужно, все они будут иметь законную силу.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КАЗАХСТАНЦЕВ!!!

§ Vital
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5423
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.03.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:

Им аким открытым текстом сказал. К вамс с города приезжали на заробатки с города ,ну а теперь вы гоняйте в федорвку.
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§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10459
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Нет ещё такого города. Это было пока только "согласие жителей". Ещё куча процедур предстоит.
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Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Патамушта панфиловцы! А учителя, потому, что рабы - бюджетники. Так и Социалитическую переименовывали.

Вот эти люди останутся в истории города Тобыл! А ты где будешь?На задворках истории Казахстана!

Далекий
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Завтра поеду в гости в город Тобыл!

Может и жить туда переедете? Там то жизнь теперь, не то что вчера...

Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:35
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* 112
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10211
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 20:46
Комментарий проходит проверку.
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