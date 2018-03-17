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≡ Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Vital
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5423
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.03.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое для меня затобольск? Мой дед приехал с украины , дом построел тут( не серик не берик.) а дед сам . я щеглом у него на огороде пахал. Я лично игнорирую новое название.
Будет ли гореть акимат в аду.ну незнаю не мне судить. Ну то что Я считаю плюнуть этим в лицо будет не стыдно.
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§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мечтаешь сидя в Троицке?

нет, предвижу работая в луганске:))))
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§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотя бы назло сепаратистам и националистам..

ты смотри какой назлобный...куда бежать то потом будешь, злопыхатель:))))
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§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И вот кто этим занимается?

ты знаешь меня, ты меня прекрасно помнишь:))))
Цитата:
112:
отя бы назло сепаратистам и националистам..

напомни кто основал Кустанай, который назывался николаевском?
так кто тут сепаратист и националист?
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* 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10212
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Однозначно - НЕТ!
К чему эти намёки?!!

Я тебе о том же..
Я как представитель Казахстана, мне противно слушать такое и я тебе говорил..
А потому я, как и другие неопределившиеся, теперь не будем идти на поводу у сепаратистов, постепенно приходя к выводу, что все названия нужно называть на государственном языке..
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новый тобылец
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
переименовывать нужно абсолютно все не казахские названия!

Зачем? объяснить можешь? и для чего? или опять лишь бы что ляпнуть? :-x

* Ваш земляк
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1507
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот я, Тулепов Мереке Заканович, коренной костанаец, прописка на Аль Фараби, фото и документ приложу, за это переименование и подпишусь если нужно..
Кто, кто из голосующих против может подписаться?

Маразм крепчал...Или даже так:"Прощай, разум!Здравствуй, маразм!" А ты с какого посёлка и района приехал, коренной кустанаец, проживающий в Рудном?
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тырц-пырц
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно..учителя же первые кто проиграет...у них же сейчас 25% к окладу "сельские", и не к БДО, как у медиков, а к должностному окладу. В среднем это прибавка 20-25 тыс к зарплате

Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Одни уже прилетели- посмотрите Украина:)))))
КостНР создавать будем?

Уважаемый модератор! Почему пропускаете комментарии призывающие в насилию и угрозы к свержению действующей власти?Призыв к военным действиям! Скриншот снят!

* Ваш земляк
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1507
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где вы были, когда я деньги, как признак хоть какого то волеизъявления, к памятнику Тарана кидал?

Тебе же ОК писала про твой перформанс! Или оперативочка слабая, не помнишь уже?!
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Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Заканыч и чекушка! Ваши предложения

Ты для начала хоть забрало своё открой переименовальщик!

§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
еперь не будем идти на поводу у сепаратистов, постепенно приходя к выводу, что все названия нужно называть на государственном языке..

и получите конкретный пи..лей, если вас история с украиной ничему не учит:)))
Цитата:
112:
то все названия нужно называть на государственном языке..

юридически СССР еще не распался. государственным языковм в ССР считается русский:)
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Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
напомни кто основал Кустанай, который назывался николаевском?

Урочище названо в честь людей которые основали это урочище! Русских тут в те времена и в помине не было! Костанай был до Николаевска! Костанай с 1893 до 1895 года был Николаевск, Потом городу вернули своё историческое название!

§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
теперь не будем идти на поводу

и что???? будешь снова отбивать полчища джунгар? или свои три старых советских танка двинешь на россию?
я бы на твоем месте внимательнее посмотрел на карту и задумался куда тебе ближе6 к китаю или к нам?:))))
америка как уже показала практика -не поможет:)
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Народный контроль
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё ребята,поезд ушёл! Затоболовку переименовали! Вот реально значение из жизни поговорки "собака лает а караван идёт! "
Завтра поеду в гости в город Тобыл!
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