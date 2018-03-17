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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

Товарищ Ын
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если так влегкую можно переименовать райцентр, то возникла идейка. Мы что тут, 28 троллей не наберем?
Давайте переименуем Костанай.
А то как то надоело название.
К тому же это название с совковых времен. Немодно и несовременно.
Заканыч и чекушка! Ваши предложения 8-)

§ Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Короче, на полнном серьёзе предлагается заменить звонки в школе(!) на звучание кюев, домбровые проигрыши.
Чем мотивируют?

вот с Рателя аннотация (статья на казахском)
Цитата:
ABAI.KZ: «Мектептерде «шіркеудің қоңырауы» соғылмауы керек» («В школах не должен звучать «церковный звон») - Портал публикует мнение почетного журналиста Казахстана Хамзы САТИЕВА, который предлагает заменить школьные звонки казахскими кюями. «Эта тема не раз поднималась. Как-то на одном мероприятии Куляш БАКИТАЕВА, учитель высшей категории из Семея, передала слова школьного учителя Кабдрахмана ОРАЗАЛИНА, поведавшего историю школьного звонка. В прошлых веках христиане зазывали на службу в церковь людей звоном колокола. Этот звонок так и остался в наших школах, говорил он нам. Мы тогда не придали значения его словам. Почему бы не взять отрывок одного из кюев и не заменить ими школьные звонки. Нельзя ли заменить школьные звонки звуками домбры, которые бы поднимали национальный дух, были бы ближе душе и сердцу?» - пишет автор.

http://abai.kz/post/67313
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§ КГСПС
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 18.03.18 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
Есть политика нашего Президента,

Вот оно! А вы говорите инициатива снизу.
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§ 112
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 18:47
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§ 112
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 18:48
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 18:56
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* CrazyBeaver
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 18.03.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Когда 20 лет назад было принято решение о переносе столицы, тоже было много разговоров о целесообразности этого шага. Что в итоге. Столица получилась что надо.

Размечтались, то столица!!! Вы думаете в новом городе кому-то, что-то нужно будет? Кроме откатов? Народ собрали и ткнули мордой-лица в горькую правду жизни: "нам ср...ть что вы против, будет так как мы хотим" И да, надеюсь когда вскроется прокуратурой вся эта вакханалия, то один городок прям специально переимунуют "Ньюбутырка" для сбора туда чинуш крахоборов и откатчиков народных средств себе в карманы.
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Гость
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 19:05
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