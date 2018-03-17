Цитата: Горожанин_kst:

Короче, на полнном серьёзе предлагается заменить звонки в школе(!) на звучание кюев, домбровые проигрыши.

Чем мотивируют?

вот с Рателя аннотация (статья на казахском)

Цитата: ABAI.KZ: «Мектептерде «шіркеудің қоңырауы» соғылмауы керек» («В школах не должен звучать «церковный звон») - Портал публикует мнение почетного журналиста Казахстана Хамзы САТИЕВА, который предлагает заменить школьные звонки казахскими кюями. «Эта тема не раз поднималась. Как-то на одном мероприятии Куляш БАКИТАЕВА, учитель высшей категории из Семея, передала слова школьного учителя Кабдрахмана ОРАЗАЛИНА, поведавшего историю школьного звонка. В прошлых веках христиане зазывали на службу в церковь людей звоном колокола. Этот звонок так и остался в наших школах, говорил он нам. Мы тогда не придали значения его словам. Почему бы не взять отрывок одного из кюев и не заменить ими школьные звонки. Нельзя ли заменить школьные звонки звуками домбры, которые бы поднимали национальный дух, были бы ближе душе и сердцу?» - пишет автор.

http://abai.kz/post/67313