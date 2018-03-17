Если так влегкую можно переименовать райцентр, то возникла идейка. Мы что тут, 28 троллей не наберем? Давайте переименуем Костанай. А то как то надоело название. К тому же это название с совковых времен. Немодно и несовременно. Заканыч и чекушка! Ваши предложения
Горожанин_kst: Короче, на полнном серьёзе предлагается заменить звонки в школе(!) на звучание кюев, домбровые проигрыши. Чем мотивируют?
вот с Рателя аннотация (статья на казахском) Цитата:
ABAI.KZ: «Мектептерде «шіркеудің қоңырауы» соғылмауы керек» («В школах не должен звучать «церковный звон») - Портал публикует мнение почетного журналиста Казахстана Хамзы САТИЕВА, который предлагает заменить школьные звонки казахскими кюями. «Эта тема не раз поднималась. Как-то на одном мероприятии Куляш БАКИТАЕВА, учитель высшей категории из Семея, передала слова школьного учителя Кабдрахмана ОРАЗАЛИНА, поведавшего историю школьного звонка. В прошлых веках христиане зазывали на службу в церковь людей звоном колокола. Этот звонок так и остался в наших школах, говорил он нам. Мы тогда не придали значения его словам. Почему бы не взять отрывок одного из кюев и не заменить ими школьные звонки. Нельзя ли заменить школьные звонки звуками домбры, которые бы поднимали национальный дух, были бы ближе душе и сердцу?» - пишет автор.
Vradon: Когда 20 лет назад было принято решение о переносе столицы, тоже было много разговоров о целесообразности этого шага. Что в итоге. Столица получилась что надо.
Размечтались, то столица!!! Вы думаете в новом городе кому-то, что-то нужно будет? Кроме откатов? Народ собрали и ткнули мордой-лица в горькую правду жизни: "нам ср...ть что вы против, будет так как мы хотим" И да, надеюсь когда вскроется прокуратурой вся эта вакханалия, то один городок прям специально переимунуют "Ньюбутырка" для сбора туда чинуш крахоборов и откатчиков народных средств себе в карманы.
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