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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Vradon
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 18.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые форумчане.хочу напомнить вам один эпизод из жизни страны. Когда 20 лет назад было принято решение о переносе столицы, тоже было много разговоров о целесообразности этого шага. Что в итоге. Столица получилась что надо. Так и здесь пройдет время и уже потом никто не вспомнит эти сегодняшние разговоры. И привыкнут к названию. так что запаситесь терпением и время лучший судья вам.
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§ drakon
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как на латинице будет - Тобыл?... 8-)
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§ Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По русски вроде на Ец заканчивается.

не всегда. Нет такой конкретики - зависит от слова.

Цитата:
Victor Yang:
А то что журналисты Ленинского Пути назвали инициативной группой - это собрание местного сообщества. Ленинский Путь такой Ленинский Путь...
Кстати, председатель собрания (ну или кто эта женщина, которая вначале говорила) неправильно название сказала -с ударением на О, тогда как в казахском языке ударения ставятся на последний слог.

Это, наверное, можно обобщенно назвать - через одно место, упс через пень - колоду
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Бывалый
Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аманжол:
не пойму,а чё ты сможеш собрать подписи ЗА?

Как видишь - уже собрали.

§ seroff
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.03.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
следующий шаг переименования-все активисты меняют фамилии в ногу со временем
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§ Красный
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Красный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 05.08.07
Отправлено: 18.03.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затобыловцы? А то Тобыл вроде как уже есть..
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§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная идея, только не в Тобыл, а в ТобЁл, ТобЮл, ТобЯл, наконец, звучит более идиотски:)))) ил можно просто ТО-Был... То был -прекрасный город на реке, то был оазис отдыха и смеха, а чем он стал? забыл, забыл,забыл... так назовем его "То был" чтоб всем была потеха:))))) :-P
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§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Когда 20 лет назад было принято решение о переносе столицы, тоже было много разговоров о целесообразности этого шага. Что в итоге. Столица получилась что надо.

Так а целесообразность-то была? Если бы те же деньги в Алма-Ату бухнули - она тоже получилась бы "что надо".
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§ Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
То был -прекрасный город на реке, то был оазис отдыха и смеха

То был Затобыл, то был Тобыл, то не был... :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Victor Yang, 18.03.2018 - 18:07]
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пэтриот
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шашлыки напротив ЦОНа заказал , вино с Молдавии знакомая отправила- открою. Красота ! Все есть , живи по правилам (в чужой монастырь со своими правилами не лезу - где ,,поляна,, гос-ва) и нема проблем.
Что за ,,битва,, бестолковая ? Что вы себе язву зарабатываете , нервы портите , уже лица начали разрисовывать . Детский сад блин , рожки бы еще нарисовал
Живите и радуйтесь , оставьте ,,кесарю-кесарево,, .

* Горожанин_kst
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1056
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 18.03.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне тут скинули информацию о таких вот "инициаторах".
Короче, на полнном серьёзе предлагается заменить звонки в школе(!) на звучание кюев, домбровые проигрыши.
Чем мотивируют?
Де, в прошлом христиане созывали на уроки звуком колокола. Но пришло новое время и пора заменить этот чуждый ныне звук на что то родное по звучанию, для души и сердца (тут дословно!).Каково?!
Это озвучено на сайте Абай.kz журналистом Хамзой Сатиевым, ссылающихся на слова учителя высшей категории из Семея Куляш Бекитаевой.
Так что чем дальше в лес...
Я тут давеча одному уже говорил, что эта дорожка окончится звёздами Давида на сюртучках у представителей национальности, которую неминуемо назначат ответственной за все беды. К этому не идём, летим просто.

[Исправлено: Горожанин_kst, 18.03.2018 - 18:22]
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Товарищ Ын
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
... звёздами Давида на сюртучках у представителей национальности, которую неминуемо назначат ответственной за все беды.


Вот наивняк! Именно эти со звездочками и разжигают.
А заканычи с чекушками и рады стараться :lol:

§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10206
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы те же деньги в Алма-Ату бухнули - она тоже получилась бы "что надо".

И?
Заметь, сейчас бы сепаратизм был по хлеще тут чем на Украине..
Назарбаев был более дальновиден, чем украинские его коллеги так сказать..
В оконцовке Украина потеряла гораздо больше..
Мы пока нет..
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!
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Срочно открывать ИП по изготовлению табличек и вообще по осуществлению любой работы связанной с переименованием. Началась эпоха переименований сколько можно на этом денег заработать, сложно даже подсчитать. За последнее время столько новых имен, сколько за 25 лет не было.

§ CHINOIS
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
К этому не идём, летим просто.

Одни уже прилетели- посмотрите Украина:)))))
КостНР создавать будем?
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